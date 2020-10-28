Власти хотят обязать работодателей перевести на "удаленку" работников старше от 65, а также тех сотрудников, у кого есть хронические заболевания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области день ото дня растет число заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 15 458 случаев подтвержденного ковида. По данным регионального Роспотребнадзора, 46% заболевших - это люди в возрасте 50-64 лет, 43,2% - жители региона старше 65 лет, а 35,4% - пациенты, которым исполнилось 30-49 лет. От COVID-19 уже погибли 259 человек.

Врачей - на передовую

Осенью к ковиду "прибавились" еще и сезонные простуда и грипп, болезни не щадят и самих врачей. Кадровый вопрос решают в основном за счет ординаторов и студентов старших курсов, которых фактически бросают на передовую.

- Продуманные действия штаба, министерства здравоохранения позволили привлечь в кратчайшие сроки более 2000 тысяч медработников, - отметил губернатор Самарской области на заседании оперативного штаба. - В том числе нам удалось вернуть тех медработников, которые некоторое время назад покинули систему здравоохранения.

Больше мест для пациентов

Одновременно с кадровым вопросом в регионе расширяют коечный фонд. По данным регионального минздрава, в больницах сейчас лежат более 5 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19, а также с другими болезнями дыхательных путей. Еще около 14 тысяч человек лечатся амбулаторно.

Чтобы быть готовыми к возможному увеличению потоку больных, в регионе планируют организовать до 7 тысяч мест в различных лечебных учреждениях. В Сызрани, к примеру, в ноябре откроют перепрофилированный ковидный госпиталь.

А для чтобы больные, которым основная медицинская помощь была оказана и здоровью которых более не ничего не угрожает, не занимали места в стационаре, в Самарской области открывают центры реабилитации. Первым пациентов из больницы имени Середавина на 14-дневный восстановительный курс начал принимать санаторий "Можайский", сейчас для тех же целей перепрофилируют санаторий "Дубки".

Пенсионеров и детей - по домам

Чтобы не допустить резкого увеличения числа заболевших, власти вводят в регионе новые ограничения. На сей раз для школьников и пенсионеров.

Что касается несовершеннолетних, то во время школьных каникул тем, кому нет 18 лет, запрещено появляться в торговых центрах без родителей или иных законных представителей. Зайти покушать не фуд-корт тоже нельзя.

Взрослые в возрасте от 65 лет и старше должны быть переведены на дистанционный режим работы. Также это касается жителей Самарской области, которые, может быть, и моложе, но имеют какие-то хронические заболевания, либо перенесли инфаркт или инсульт. Впрочем, есть одно "но": если работник незаменим и "его нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования предприятия", то решение властей на такого сотрудника не распространяется.

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