«КуйбышевАзот» и Тольятти: кто кому нужнее?

Химики активно развивают в Тольятти парусный спорт. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

В праздничном календаре 31 октября отмечен как Всемирный день городов. Каждый город имеет свою историю возникновения и развития – один возник из крепости, другой – благодаря строительству железной дороги. А есть и такие, что превратились в мегаполисы благодаря появлению крупных предприятий, которые так и называются – градообразующие. Такой город – Тольятти, где работает один из промышленных гигантов – КуйбышевАзот.

Практически с момента своего основания «КуйбышевАзот» плотно интегрирован в жизнь Тольятти. Взаимоотношения предприятия с городом, его территорией и жителями можно охарактеризовать как взаимовыгодное сотрудничество и зависимость от успехов друг друга. Город заинтересован в стабильной и успешной работе предприятия, а завод - в развитии городской среды, в которой комфортно, удобно жить и работать.

Не секрет, что именно благодаря промышленным предприятиям Северного промышленного узла застраивался и разрастался Центральный район Тольятти. Поэтому сегодняшние рассуждения о том, что заводы построили в черте города, звучат нелепо из уст тех, кто плохо знает историю своего родного города. Но именно с середины прошлого века, когда начал активно развиваться молодой Тольятти, промышленные предприятия принимали непосредственное участие в возведении жилых домов, целых микрорайонов и инженерной инфраструктуры.

КуйбышевАзот принял активное участие в строительстве Комсомольского района Тольятти. Этот период пришелся на годы возведения Тольяттиазота, который в начале 80-х являлся неотъемлемой частью производственного объединения КуйбышевАзот.

Комсомольский район Тольятти вырос благодаря химикам. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

Сегодня КуйбышевАзот - не просто промышленное предприятие, на котором трудится порядка 5000 сотрудников. Это семьи сотрудников КуйбышевАзота, десятилетиями наработанные хозяйственные и экономические связи с подрядчиками и поставщиками. Только сектор малого и среднего предпринимательства насчитывает без малого 300 региональных предприятий, задействованных в работе КуйбышевАзота, еще 34 -строительные и монтажные организации. А это более 30 тыс. жителей, работающих в этих компаниях. Вот и получается, что от работы завода напрямую зависит порядка 45 000 человек. Только в 2019 году денежный оборот между этими организациями и КуйбышевАзотом составил 9 млрд рублей.

Культурные связи

Наверное, вполне справедливо одним из показателей уровня благополучия территорий является количество и качество учреждений культуры на «душу» населения – именно для души эти учреждения и работают. В Тольятти их достаточно, и со многими КуйбышевАзот связывают многолетние дружеские отношения. Оно и понятно – заводчане, как и другие жители Тольятти, любят посмотреть хороший спектакль, поэтому с удовольствием помогают продвижению искусства в массы – театрам «Колесо» и «Пилигрим». Тольяттинские музеи тоже рассчитывают не только на посещения химиков, но и на их практическую помощь в создании экспозиций – финансовую и техническую.

Сегодня на месте кинотеатра «Маяк» красуется сквер с одноименным названием. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

Ветер в паруса

В деле развития спорта на одном энтузиазме тоже далеко не уедешь. Чтобы «поднять» какой-то вид спорта, создать условия для появления чемпионов, всегда нужны заинтересованные лица, а еще лучше – предприятия. Именно таким «рычагом» для развития в Тольятти парусного спорта является КуйбышевАзот.

Предприятие полностью содержит один из крупнейших в России яхт-клубов «Дружба», при котором работает детско-юношеская парусная школа. Химики финансируют поездки команд на соревнования и работу тренеров, обеспечивают материальную базу для тренировочного процесса - для занятий юных спортсменов построены специальные безопасные гавани. Поддержка дает закономерные плоды: среди воспитанников яхт-клуба есть чемпионы России, Европы, мира.

Яхт-клуб в списке благополучателей химиков основной, но не единственный спортивный адресат. КуйбышевАзот - один из основных спонсоров многократного чемпиона России - спидвейного клуба «Мега-Лада».

Развитие детского спорта — один из приоритетов социальной политики предприятия. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

От дворов до скверов

Улучшение качества инфраструктуры Тольятти, его благоустройство также является одним из «китов» социальной политики предприятия. Более восьми лет КуйбышевАзот реализует проекты по развитию дворового спорта. А что нужно для того, чтобы мальчишки оторвались от компьютеров и вышли во дворы? Хорошие спортивные площадки. Химики взяли это на себя: финансируют работу профессиональных тренеров, закупку инвентаря, проведение соревнований, установку спортивных городков. Впрочем, городское пространство – это не только дворы, но и улицы, парки. И, благодаря в том числе и КуйбышевАзоту, в Тольятти на месте бывшего кинотеатра «Маяк» появился новый сквер: там, где отваживались гулять лишь стаи собак, сегодня отдыхают на свежем воздухе мамы с колясками. Еще одна территория для отдыха появится (вернее, преобразится) в недалеком будущем – это парк Центрального района Тольятти, проект реконструкции которого профинансировал КуйбышевАзот. Наверняка проектировщики заложат в план парочку (а то и больше) арт-объектов, а у жителей Комсомольского района один такой уже есть – пешеходный переход, соединяющий два микрорайона Тольятти – Жигулевское море и Шлюзовой. Когда-то обшарпанный и небезопасный, благодаря химикам он теперь используется не только по основному назначению, но и как место для селфи. На апельсиновом фоне 30-метровых стен красуются достопримечательности Тольятти, выполненные в трафаретной технике и объединенные зигзагами Жигулевских гор. То есть, здесь нарисовано все, что вдохновляет химиков на трудовые свершения. Как и других горожан, объединенных одним словом: тольяттинцы!

В восстановление тольяттинского леса химики вносят и финансовый, и личный вклад. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

Городу – зеленый цвет

Нельзя не сказать и о вкладе заводчан в экологию родного города. Комфортная жизнь горожан без нее немыслима, и коллектив КуйбышевАзота(тоже кстати, горожане) это прекрасно понимает. Поэтому не только решаетпроизводственные задачи, направленные на снижение техногенного воздействия на окружающую среду, но и активно поддерживает множество экологических акций. В прошлом году, например, предприятие наряду с коллегами помогло городу купить мобильную экологическую лабораторию для мониторинга тольяттинского воздуха. Кстати, о воздухе: чтобы вырастить новые зеленые «легкие» вместо пострадавших от пожаров 2010 года, завод на протяжении последних лет выделяет средства не только на посадку, но и на дальнейший уход за молодыми саженцами. Восстановлено уже более 40 гектаров леса.