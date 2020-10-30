ВИЧ-позитивные женщины могут родить здорового ребенка

Все больше людей инфицируется ВИЧ, все больше женщин узнают об этом во время беременности. По Самарской области роды у ВИЧ-инфицированных женщин составляют больше 2% от общего числа родов. Наш регион на первом месте в ПФО по числу детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. У каждой ВИЧ-позитивной женщины возникает множество вопросов, на которые она не получит ответа ни от друзей, ни из литературы. Узнать больше о ВИЧ и его лечении помогут специалисты СПИД-центра. Под их наблюдением будущая мама может чувствовать, что ее здоровье и здоровье будущего ребенка под контролем.

Женщины, имеющие положительный ВИЧ-статус, могут родить здоровых детей. Главное - соблюдать все правила профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, в этом случае риск передачи инфекции снижается, и в 98-99% гарантировано рождение ребёнка без ВИЧ.

Первое правило профилактики - своевременная диагностика. К сожалению, у женщин, не вставших на учет по беременности в женской консультации, ВИЧ-инфекция может быть выявлена только при поступлении в акушерское отделение. В таких случаях риск передачи инфекции ребенку крайне высок. Своевременное выявление проблемы позволяет вовремя начать медикаментозную профилактику, а значит, снизить риск передачи ВИЧ в ранние сроки, определить безопасную тактику ведения родов и тип вскармливания ребенка.

Второе важно правило – прием антиретровирусной терапии (АРВП). Она снижает концентрацию вируса в крови женщины (так называемую вирусную нагрузку) во время беременности и родов. Жизненно важно достичь неопределяемого уровня вирусной нагрузки как можно раньше. Это поможет не только предотвратить заражение ребенка, но и позитивно скажется на здоровье женщины.

Третье правило – терапия эффективна лишь при соблюдении всех рекомендаций врачей. Препараты принимаются строго по расписанию, без пропусков. Лечение – это терпение и труд пациентки и врача, а не просто чудесное исцеление.

АРВП начинает работать с первой таблетки, предотвращают выработку новых вирусов в клетках иммунной системы, инфицированных ВИЧ. Вирусная нагрузка снижается на 99% в течение первых недель приема и становится неопределяемой в течение 1-3-х месяцев, - отмечают специалисты Самарского СПИД-центра.

Помните, ВИЧ-инфекция не входит в разряд смертельных заболеваний. Качество жизни ВИЧ-положительных женщин, благодаря приему АРВП, ничем не отличается от качества жизни женщин без ВИЧ.

Бесплатно сдать тест на ВИЧ можно во всех отделениях областного СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Вольская , д.1 Б (временно ул. Солнечная, 11, 4 этаж (здание поликлиники № 1 Сызранской центральной городской больницы)

Сайт: samaraspidcenter.ru

Телефон: 8 (846) 374-31-80

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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