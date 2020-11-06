Берегите себя! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, как лечат пациентов с COVID-19 и почему всем назначают разное лечение. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 7 ноября 2020 года.

Снова много новых случаев

За минувшие сутки в Самарской области подтверждено 188 случаев новой коронавирусной инфекции. Наибольшее число заразившихся в Самаре – 116 человек. В разы меньше в Тольятти – 14 пациентов. Еще 12 новых случаев в Красноярском районе, 11 - в Пестравском районе, 10 - в Большеглушицком районе, 9 - в Отрадном, 7 - в Большечерниговском районе, 6 - в Кинель-Черкасском районе и 3 - в Хворостянском районе.

Наибольее число новых случаев выявлены при обследовнии пациентов с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Так - 142 человека. Еще 24 пациента было выявлено при профилактическом обследовании тек, у кого не было симптомов. 22 человека, заразившихся коронавирусом, выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. В итоге, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 17078 случаев коронавируса.

Увы, за минувшие сутки не обошлось без умерших. Еще 6 человек не смогли победить опасный вирус. В их числе женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, мужчины 78 и 84 лет, женщина 44 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы. А также женщина 80 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, женщина 72 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы. Вирус унес жизни 310 жителей Самарской области с начала пандемии.

Число выздоровевших тоже растет. По данным медиков, выздоровели почти 87% пациентов, нарастающим итогом это 14854 человек. В их числе 91 человек, выписан из стационаров Самары, Тольятти, Сызрани, Волжского района, Кинеля, Кинель-Черкасс, Новокуйбышевска и Безенчука за минувшие сутки. Еще 208 человек завершили амбулаторное лечение в Самаре, Тольятти, Сызрани, Похвистнево, Волжского района, Кинеля, Отрадного и Ставропольского района.

«Каждому свое лечение»

Накануне министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал жителям региона об особенностях лечения больных COVID-19.

- Сейчас многим пациентам с коронавирусом назначают «Азитромицин» и «Гидроксихлорохин» - антибиотик и противомалярийное средство. Многие не понимают, в чем их необходимость. Отвечу: оба препарата оказывают противовирусное действие, в том числе и при коронавирусе, - объяснил глава Минздрава.

Также он рассказал, что схема лечения пациента с COVID-19 зависит от течения болезни и особенностей организма человека. Только для амбулаторных больных существует около 10 схем лечения: кому-то прописывают одну таблетку, кому-то - четыре, а некоторым еще и делают различные инъекции. Министр отметил, что в реанимации и в сильнодействующих лекарствах нуждаются только 7-8 % от общего числа больных. Как правило, это люди с хроническими заболеваниями.

Как отметил Армен Бенян, и за теми, кто лечится дома, ведется постоянный контроль. Кроме того, пациенты всегда могут позвонить в поликлинику или обратиться по всем вопросам в региональный координационный центр амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией по телефонам горячей линии: 8 (800) 30-22-163 и 8 (846) 307-77-78.