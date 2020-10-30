Бывший форвард «Торпедо» Иван Сергеев 1 ноября впервые сыграет за «Крылья» против своей бывшей команды. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 19 тура ФНЛ Торпедо – Крылья Советов 1 ноября 2020 – 1:2.

Центральный матч 19 тура Футбольной национальной лиги – это игра двух лидеров сезона «Торпедо» и «Крылья Советов». В 90-х и нулевых эти соперники регулярно встречались в высшем дивизионе, а теперь будут выяснять отношения в рамках первой лиги.

После 18 туров «Крылья» наконец возглавили турнирную таблицу ФНЛ. Сделали это самарцы впервые в сезоне и шли к вершине долго и поступательно. Однако сбросить их с Олимпа могут уже в ближайшее воскресенье, 1 ноября. Для этого «Торпедо» нужно отобрать у волжан очки, а конкурентам самарцев – «Нижнему Новгороду» и «Оренбургу» их набрать. Впрочем, и «автозаводцы» при удачном стечении обстоятельств могут возглавить таблицу ФНЛ. Сейчас они идут на третьем месте и отстают от «Крыльев» и «Нижнего Новгорода» на два очка. Не сложно догадаться, что чтобы обогнать волжан, команде Сергея Игнашевича нужна только победа.

И у «автозаводцев», и у самарцев сейчас идут серии без поражений. «Торпедо» не проигрывает уже семь матчей. Последний раз отобрать очки у москвичей смог «Нижний Новгород», который обыграл черно-белых 2:0.

У Самары серия куда солиднее – 14 матчей, куда затесались и кубковые игры. При этом в них «Крылья» сыграли вничью только два раза. В последний раз подопечные Игоря Осинькина проигрывали еще летом – в конце августа самарцев неожиданно обыграл «Енисей» 3:1.

Один из главных творцов побед «Крыльев Советов» - бывший лидер атак «Торпедо» Иван Сергеев. Форвард летом перебрался в Самару и с начала сезона успел наколотить 17 голов. Наверняка нападающий хочет забить и своей бывшей команде в предстоящей игре. Также в составе «Крыльев» еще один экс-«торпедовец», который сменил Москву на Самару в это трансферное окно. Речь о воспитаннике самарского футбола Сергее Божине, который вернулся в родные края и в команду, где началась его профессиональная карьера.

«Крылья» не чужой клуб для наставника «автозаводцев» Сергея Игнашевича. В Самаре он играл в 1999 и 2000 годах до перехода в «Локомотив».

Эксперты считают, что эта игра, скорее всего, завершится вничью. Причем обе команды забьют по одному голу. Мне тоже кажется, что голевой феерии мы не увидим, однако «Крылья» все-таки ближе к победе. Самарцы сильнее по составу, плюс в строй вернулись травмированные Зиньковский, Карпов, Зеффан и Канунников. Хотя последнего мы вряд ли увидим на поле. Впрочем, и без него волжане выглядят хоть и не намного, но сильнее «Торпедо». Я ставлю на победу «Крыльев» с перевесом в один мяч.