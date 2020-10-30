Коронавирус в городах Золотого Кольца последние новости на 30 октября 2020 года: путешествия лучше сворачивать

Больных становится все больше, везде - строгий масочный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже подходит к концу второй осенний месяц, и вместе с похолоданием вверх поползла кривая заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. И если летом жители России спокойно путешествовали по всей стране, практически не переживая, то сейчас ситуация меняется. Бездумно отправляться в такие путешествия становится все сложнее. Мы рассказываем о ситуации в одном из самых популярных туристических направлениях - представляем последние новости коронавируса в городах Золотого Кольца на 30 октября 2020 года. Что помнить туристам, что беспокоит местных жителей и какова ситуация в регионах в целом.

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 225 (+3)

Самизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Всего во Владимирской области на утро 30 октября зафиксировано 9407 случаев заболевания, за сутки эта цифра выросла на 97 новых случаев. Заняты 84% коек. Умерли в регионе 260 человек, выздоровели 6748.

В регионе действует строгий масочный режим, а также самоизоляция для старшего поколения. Рестораны не работают с 23.00 до 8 утра. Без масок нельзя появляться в такси, аптеках, муниципальных учреждениях, на вокзалах, остановках транспорта, в магазинах

Пока школьники на каникулах, и оперативный штаб еще не принимал решение о переводе всех на дистанционку. Власти надеются, что этого и не понадобится.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 584 (+8)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 709 (+9)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Ярославской области с начала пандемии заболели 11 164 жителя. За сутки - 118 человек. Выздоровели 10 069 человек, то есть в больницах - чуть больше тысячи пациентов. Всего 58 человек скончались. В регионе действует масочный режим и требование по самоизоляции для пожилых граждан. С вопросами по здоровью можно обратиться на горячую линию по коронавирусу. По номерам (4852) 73-80-60, 73-83-33, 25-37-03, 25-34-14 можно звонить с 8 до 19 часов, по номеру (4852) 40-04-55 – круглосуточно.

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 3843 (+61)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Костромской области за сутки заболели 112 человек. Всего в регионе 7104 заболевших, выздоровели 5006 человек, умерли 142. В лидерах - областной центр. Сейчас в Костромской области ужесточили масочный режим. Ни в транспорт, ни в магазин без масок просто не пустят. При этом жесткий карантин в школах обещают не вводить. Усилен режим дезинфекции Для лиц старше 65 лет действует обязательная самоизоляция.

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

За сутки в регионе число больных выросло на 113 человек. В Ивановской области действует жесткий масочный режим. Средства индивидуальной защиты нужно носить на улице, при общении с другими людьми, а также на остановках общественного транспорта, на пешеходных переходах, в очередях, в подъездах и лифтах. Также в масках нужно находиться на работе.

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3028 (+17)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Подмосковье с начала пандемии заразились 85762 человека, выздоровели 63 285, умерли 1586. В Сергиевом Посаде ситуация одна из самых опасных. Город популярный, много туристов, большой поток людей - много заболевших. Сейчас именно в этом регионе самые жесткие ограничения. В частности - закрыты музеи, заповедниеи и дворцово-парковые музеи. Разрешается только гулять по территории. В торговых центрах площадью больше 5000 кв.м. нужно измерять температуру всем посетителям и тех, у кого она выше нормы, не пускать в здание. Нельзя также проводить спортивные ,физкультурные, досуговые и развлекательные мероприятия.