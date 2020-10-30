Рубин надеется победить и в следующей игре

Прогноз на матч Рубин - Арсенал 31 октября 2020 года: счет 2:1, победа Рубина

Прогноз на игру Рубин -Арсенал 31 октября 2020 года в 13 туре РПЛ Чемпионата России 2020/2021 кажется достаточно предсказуемым, но на самом деле ситуация далеко не простая. Казанский клуб под руководством Слуцкого совершает чудеса на поле и сейчас с 18 очками занимает 9 строчку. Правда, игра команды непредсказуема: там, где от них ничего не ждут, они творят сенсации, а вот в играх с откровенными аутсайдерами теряются. В последней игре "Рубин" обыграл Зенит со счетом 2:1, и это пятая победа за девять матчей в лиге. Но в основном выигрывает клуб в гостях, домашние стены Рубину отчего-то не помогают

Арсенал выглядит как раз таким аутсайдером. Команда, которая в прошлом году претендовала на места в первых строчках таблицы, в этом болтается на 11 строчке с 12 баллами. Обидный и разгромный проигрыш от ЦСКА со счетом 5:1 стал скорее не доказательством силы армейцев (которых, вполне возможно, сильно разозлил результат игры в Лиге Европы), а свидительством бессилия обороны гостей. До этого дома туляки выиграли у Урала, в гостях сыграли вничью с Тамбовом и проиграли - опять же дома - Ростову.

Вполне возможно, что Арсенал не так плох, как можно подумать по результату в таблице. По крайней мере тренер Рубина Леонид Слуцкий готовится к игре очень осторожно:

- «Арсенал» обладает стабильным составом, большое количество иностранных футболистов высокого качества. Я уверен, что нас ждет крайне сложный поединок, - отметил он.

Прогнозы букмекеров на матч Рубин - Арсенал 31 октября 2020 года

Букмекеры отдают пальму первенства хозяевам поля. Их победа оценена в 18, победа гостей - в 4,79.

Статистика встреч Рубин - Арсенал в РПЛ

В прошлом сезоне обе игры Рубин выиграл у Арсенала. Счет: 1:0 в обоих матчах.

Всего команды встречались между собой 10 раз и забили в общей сложности в них всего 12 голов.

Интересная статистика и по гостевым играм Арсенала: в 5 из 7 таких матчей в последнее время обязательно забивают две команды.

Игра начнется 31 октября в 14.00 по московскому времени на стадионе "Казань Арена". kp.ru проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.