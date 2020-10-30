Матч пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске со зрителями на трибунах. Фото: Юрий Славин / ФК «Акрон» (Тольятти)

Прогноз на матч 19 тура ФНЛ Акрон – Текстильщик 1 ноября 2020 – 2:2.

Тольяттинский «Акрон» в ближайшее воскресенье, 1 ноября, совершит очередную попытку прервать серию поражений. На этот раз тольяттинцы сыграют с ивановским «Текстильщиком». Матч пройдет в Жигулевске, где «Акрон» проводит домашние встречи. Игра пройдет с болельщиками, но на поединок пустят 10% от общей вместимости стадиона.

Обе команды находятся совсем рядом друг с другом. Тольяттинцы занимают 18-ое место в турнирной таблице ФНЛ, ивановцы – 16-ое. Однако между ними серьезная пропасть семь очков.

Серия поражений «Акрона» достигла пяти матчей. Причем три из них тольяттинцы проиграли свои прямым конкурентам за сохранение прописки в ФНЛ – «Иртышу», «Томи» и брянскому «Динамо». Такие результаты явно не устроили руководство и в клубе приняли решение поменять главного тренера. Дмитрия Емельянова отправили в отставку, его место занял Игорь Пикущак. Официально о его назначении в «Акроне» объявили перед встречей с «Аланией», которую красно-черные крупно проиграли 1:5. Однако сам Пикущак признался, что общался с командой перед встречей с «Нефтехимиком». Ее «Акрон» провел довольно бодро, но все равно проиграл – 3:4.

«Текстильщик» идет без затяжных серий, чередуя ничьи с победами и поражениями. В прошлом туре ивановская команда уступила «Торпедо» 1:3, а до этого в трех матчах ФНЛ стабильно набирала очки, обыграв в Ярославе «Шинник» 3:0 и сыграв две безголевые ничьи с «Волгарем» и «Факелом». Со счетом 0:0 «Текстильщик» сыграл и в Кубке России с представителем РПЛ тульским «Арсеналом», но из группы не вышел.

«Акрон» проигрывает ивановской команде по всем параметрам – по количеству побед (5 у «Текстильщика» против 4 у тольяттинцев, одна из которых техническая), по забитым мячам (16 против 13) и по пропущенным (27 против 23). Однако везде перевес гостей не фатальный. Кроме того, пока не очень понятно, чего ждать от «Акрона» с приходом нового главного тренера, который поработал в системе «Краснодара» и привел ереванский «Ноа» к серебряным медалям чемпионата Армении, Кубку и Суперкубку страны. Во время своего первого интервью Игорь Пикущак сказал, что будет прививать своей команде атакующий футбол. Пока же ясно только, что тольяттинцы стали больше пропускать (4 от «Нефтехимика» и 5 от «Алании»).

Тем более, красно-черные потеряли в предыдущем поединке двух игроков обороны – вратаря Сергея Волкова, который выбыл до конца сезона из-за перелома локтевой кости, и защитника Булата Садыкова, у которого поврежден коленный сустав.

Скорее всего, игра «Акрона» и «Текстильщика» тоже получится результативной. Обоим командам нужно брать очки в этом матче, чтобы продолжить борьбу за выживание. Только победу в поединке, на мой взгляд, ни одна из команд не добудет, игра закончится вничью.