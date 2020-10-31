Коронавирус в городах Золотого кольца последние новости на 31 октября 2020 года: кое-где закрыты музеи

Самые жесткие ограничения ввели в Московской области и в Сергиевом Посаде соответственно. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Ситуация с коронавирусом в России становится хуже, не исключение и города Золотого кольца – одно из популярных направления для туристов. Однако впереди ноябрь, а это значит, что и туристический поток сократится. Сейчас лучше, конечно, посидеть дома и дождаться более благоприятных времен для путешествий. Для тех же, кому не терпится посмотреть новые места, рассказываем последние новости коронавируса в городах Золотого кольца на 31 октября 2020.

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 229 (+4)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Во Владимирской области 101 новый заболевший за сутки. Общее число заразившихся достигло 9 508. В Суздале с начала пандемии заразу подхватили 229 человек, за последние сутки количество заразившихся увеличилось на четыре человека.

В больницах области заняты 85% коек. Остаются свободными 174 места.

В пятницу, 30 октября, в оперативном штабе Владимирской области объявили, что появился указ губернатора, согласно которому режим самоизоляции распространяется и на беременных женщин и людей с определенными хроническими заболеваниями.

- Временно до стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости Covid-19 граждане с хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины обязаны соблюдать режим изоляции. Он обеспечивается по месту проживания (пребывания) граждан, в том числе в жилых и садовых домах, - рассказали в оперштабе.

Также ограничили время работы общепитов. Теперь они закрыты ночью – с 23:00 до 6:00. В темное время суток такие предприятия работают на вынос.

Кроме того, ночью запретили посещать и помещения, где проводят развлекательные мероприятия.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 594

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 709

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Ярославской области 123 новых случая. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии – 11 287. В Переславле-Залесском 10 новых случаев, в Ростове за прошедшие сутки нет новых подтвержденных случаев COVID-19.

В регион можно приехать и посмотреть достопримечательности, однако лучше все-таки этого не делать и поберечь себя. Если же все-таки захотелось приехать именно в Ярославскую область, то не забудьте маски, перчатки и антисептики. В регионе работает горячая линия по коронавирусу – (4852) 73-80-60, 73-83-33, 25-37-03, 25-34-14 (с 8:00 до 19:00) и (4852) 40-04-55 (круглосуточно).

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 3 908 (+65)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Костромской области за сутки обнаружили 115 новых зараженных коронавирусом. В региональной столице 65 случаев. Всего заболевших в Костроме – 3 908, а по области 7 219.

В регионе продолжают действовать масочный режим, а людям старше 65 лет настоятельно рекомендуют сидеть дома. Те, кому не терпится посмотреть на Церковь Воскресения на Дебре, беседку Островского или, например, памятник Ивану Сусанину, должны будут запастись масками, перчатками, антисептиками и удачей, чтобы не подхватить заразу. Но лучше все-таки остаться дома.

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших:

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Ивановской области 117 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся – 11 363. Из них выздоровели 8 297.

Почти половина новых заболевших – 47 человек - из областной столицы. Всего в Иванове 4 393 человек с подтвержденным COVID-19.

В городе начали набирать медперсонал в новый инфекционный госпиталь, который строят на территории областной больницы. Медучреждение должны достроить к концу этого года.

Для туристов правила такие же – маски, перчатки и сознательность. Если есть возможность отложить поездку, надо откладывать. Если нет – будьте аккуратны!

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3038.

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Самая тяжелая ситуация в Подмосковье. Там 524 новых случая. Из них в Сергиевом Посаде коронавирус подтвердили у 10 человек. Общее число заболевших COVID-19 в этом городе 3038, а всего в регионе – 82 286. Из них поправились 64 230.

В Московской области ввели жесткие ограничения. Закрыли музеи, в том числе дворцово-парковые. Там разрешили гулять только по территории. Все спортивные соревнования проходят без зрителей.

В торговых центрах, чья площадь больше 5 тысяч квадратных метров, всем посетителям обязательно измеряют температуру. Тех, у кого она выше нормы, в здание не пускают.