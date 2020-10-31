Рестораны, бары и кафе пока работают, но ночью туда будут пускать 50% от вместимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

COVID-19 продолжает обновлять суточные рекорды в регионе, а школьникам запретили сидеть в фуд-кортах без родителей. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 31 октября 2020 года.

Цифры: коронавирус в Самарской области на 31 октября 2020 года

Количество новых случаев COVID-19 в регионе продолжает расти. Уже несколько дней подряд коронавирус бьет суточные рекорды. Прошлый день не стал исключением. Как сообщили в пятницу, 30 октября, в оперативном штабе, в Самарской области коронавирус за сутки подтвердили у 170 человек. Так много за 24 часа не было с начала пандемии.

Больше всего новых случаев в Самаре – 48. Следом идут Пестравский район (14 заболевших), Тольятти (11), Кинель (9), Нефтегорский район (8), Новокуйбышевск и Сызрань (по 7). По 6-ть случаев в Отрадном и Кинель-Черкасском районе, по 5 – в Кинельском, Сергиевском и Большечерниговском, по 4 – в Похвистнево и Похвистневском районе, а также в Большеглушицком районе. В Жигулевске, Чапаевске, Елховском, Богатовском, Хворостянском районах – по 3 случая, в Безенчукском, Ставропольском, Шенталинском и Шигонском – по 2, в Челновершинском, Сызранском, Алексеевском и Исаклинском – по 1.

В Пестравском районе почти все заболевшие контактировали с ранее заразившимися. COVID-19 нашли при обследовании контактных лиц. Также контактные есть в Тольятти и Самаре.

Однако у большинства (126 человек) заразу нашли после того, как их обследовали с диагнозами ОРВИ и внебольничная пневмония.

У 26 человек коронавирус никак себя не проявлял, они просто решили провериться.

Шесть пациентов с COVID-19, к сожалению, не смогли побороть заразу. У всех у них были сопутствующие заболевания.

- Всего в Самарской области скончались 273 человека (нарастающим итогом), в том числе женщина 67 лет и мужчины 90 и 66 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 68 лет и две женщины 77 и 73 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, - уточнили в оперштабе.

При этом показатель смертности в 63 регионе на 100 тысяч населения значительно ниже, чем в среднем по стране – 8,55 против 18,94.

84% всех заразившихся с начала пандемии сейчас выздоровели.

Школьников не пустят в фуд-корты

У школьников региона сейчас идут каникулы, которые продлятся дольше обычного. Все для того, чтобы поберечь здоровье детей. Однако зараза может поджидать на каждом шагу, в том числе в ТЦ. Из-за этого губернатор Самарской области подписал постановление, которое вводит новые ограничения.

В частности, теперь школьникам и всем остальным, кому не исполнилось 18, нельзя находиться в фуд-кортах без родителей или законных представителей. Запрет действует до конца каникул 8 ноября.

Теперь что касается пенсионеров. Всех, кому старше 65, обязательно нужно перевести на удаленку. То же самое касается и людей с хроническими заболеваниями.

А вот рестораны, кафе и бары, которые работают по ночам (с 23:00 до 6:00), закрывать не будут. Там только ограничили количество посадочных мест до 50%.