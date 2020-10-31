Свежие новости о «Крыльях Советов» на 31 октября 2020: битва бывших и билеты на дерби

Самарец Сергей Божин в это воскресенье выйдет на игру против своей бывшей команды – московского «Торпедо». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» наконец-таки добрались до первого места ФНЛ. Однако сбросить самарцев с вершины могут уже в ближайшее воскресенье. Кроме того, начались продажи на долгожданное областное дерби – первый в истории матч «КС» и «Акрона». Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 31 октября 2020.

«Торпедо» бросит «Крыльям» вызов

На этой недели «Крылья» наконец добрались до первого места в ФНЛ, где должны были быть, по мнению многих экспертов и болельщиков, с первых туров. Однако путь к вершине занял целых 18 матчей. Да и то сейчас подопечные Игоря Осинькина не полноправные лидеры – у них столько же очков, сколько у «Нижнего Новгорода», но самарцы обходят соперников по дополнительным показателям. Это и разница забитых и пропущенных, и личные встречи («Крылья» в этом сезоне обыграли «НН» 3:0).

Однако с первого места самарцев могут сбросить уже завтра. Вызов «Крыльям» бросит московское «Торпедо». «Автозаводцы» еще в прошлом сезоне должны были выходить в РПЛ, но неожиданно для всех после долгого лидерства уступили первое и второе места «Ротору» и «Химкам». Теперь команда Сергея Игнашевича отстает от «КС» на два очка, и если она сможет обыграть самарцев, то обгонит их.

Потерей очков «Крыльев» могут воспользоваться и другие конкуренты. «Нижний Новгород» в 19 туре играет в Красноярске с «Енисеем», а «Оренбург» принимает дома «Чертаново». Так что самарцам сейчас нужна только победа.

Битва бывших

Матч «Крылья Советов» - «Торпедо» (или как недавно их в шутку окрестили «Барселоны» и «Вильярреала» ФНЛ) интересен и противостоянием бывших игроков.

В футболках «Крыльев» на игру выйдут Иван Сергеев и Сергей Божин. Оба в это трансферное окно перебрались из «Торпедо». При этом оба были лидерами «автозаводцев» в прошлом сезоне, а Сергеев стал лучшим бомбардиром сезона ФНЛ в черно-белой форме. Продолжает форвард забивать и сейчас. На его счету уже 17 голов в лиге. Не прочь Сергеев будет забить и своей бывшей команде.

Сергей Божин же искал варианты в РПЛ, однако что-то не получилось и он вернулся в «Крылья», где когда-то начинался его путь профессионального футболиста. Вообще Сергеев – воспитанник самарского футбола, так что он вернулся домой.

В составе «Торпедо» сейчас тоже играют два бывших игрока «КС». Это Евгений Конюхов, который когда-то становился самым «сухим» вратарем ФНЛ в футболке самарцев, и Сергей Шустиков-младший. Продолжатель славных традиций Шустиковых в «Торпедо» начал футбольную карьеру именно в «Крыльях Советов».

Ну и, конечно же, Сергей Игнашевич. Когда-то нынешний главный тренер «автозаводцев» играл с ромбом и буквами «КС» на груди. Самарская команда стала для будущего защитника сборной первой на высшем уровне. Это было еще до той же сборной, до ЦСКА и до «Локомотива».

Билеты на дерби

Стартовали продажи билетов и на матч 20 тура ФНЛ, где намечается областное дерби. «Крылья» на «Самара Арене» примут тольяттинский «Акрон». Это будет первая в истории встреча этих команд.

Красно-черные всего второй сезон играют на профессиональном уровне. В прошлом году они выиграли свою группу в ПФЛ, а теперь ведут отчаянную борьбу за право сохранить прописку в ФНЛ. Пока получается не очень хорошо – «Акрон» после 18 туров на 18-ом месте. Это зона вылета.

Посмотреть на битву Самары и Тольятти можно за 150 рублей. Билеты на сайте «КС», а также в магазинах клуба на «Металлурге» и в ТЦ «Сила спорта». Сама игра пройдет в воскресенье, 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени.