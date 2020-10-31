"Арсенал" попробует взломать оборону "Рубина"
Гол Деспотовича. 2:0:
3:0 Гол Бакаева в ворота Арсенала
Прямая онлайн-трансляция игры Рубин - Арсенал начнется 31 октября в 14.00 (мск). Команды встретятся на стадионе Казань-Арена в 13 туре РПЛ Чемпионата России 2020/2021. kp.ru в подробной текстовой трансляции расскажет о самых важных и интересных моментах матча.
После 12 туров Рубин занимает 9 строчку с 18 баллами, Арсенал же набрал лишь 12 очков и находится на 11 строчке, в 1 очке от зоны вылета. В предыдущей игре казанцы расправились с Зенитом в гостях, а туляки разгромно проиграли ЦСКА. Букмекеры считают, что больше шансов на победу у хозяев. Расстановка сил примерно 2:1.
Рубин в последних 5 матчах дважды выиграл в гостях у Зенита и Ротора, проиграл Краснодару, дважды сыграл вниью со счетом 1:1 с Уралом и Ахматом. Арсенал выиграл в кубке у Текстильщика, до этого победил Урал дома, вничью сыграл с Тамбовом и уступил Ростову. В большинстве игр, даже проигрывая, Арсенал забивает.
Составы команд на игру Рубин - Арсенал 31 октября 2020 года
Перед матчем "Арсенал" был вынужден изолировать трех игроков, которые сдали сомнительный тест на коронавирус.
Лучший бомбардир Рубна - Деспотович, Арсенала - Кангва Эванс.
Арсенал: Шамов, Беляев, Григалава, Рассказов, Бауэр, Чаушич, Кадири, Эванс, Панченко, Ломовицкий, Джорджевич
Рубин: Дюпин, Самошников, Старфельт, Бегич, Уремович (капитан), Йевтич, Абильдгор, Кварацхелия, Ин Бом, Бакаев, Деспотович
Статистика личных встреч Рубин- Арсенал
В прошлом сезоне команды дважды сыграли между собой со счетом 1:0. Оба раза победил Рубин. Всего команды встречались десять раз. Пять раз победил Рубин, 1 - Арсенал, остальные игры закончились вничью.
Прямая онлайн-трансляция встречи Рубин - Арсенал 31 октября 2020 года
Текстовую трансляцию проведет сайт kp.ru, она начнется в 14.00 мск. Посмотреть видео онлайн-трансляцию можно на сайте Матч.Премьер и на телеканале Матч ТВ.