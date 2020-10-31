"Арсенал" попробует взломать оборону "Рубина"

Гол Деспотовича. 2:0:

3:0 Гол Бакаева в ворота Арсенала

Прямая онлайн-трансляция игры Рубин - Арсенал начнется 31 октября в 14.00 (мск). Команды встретятся на стадионе Казань-Арена в 13 туре РПЛ Чемпионата России 2020/2021. kp.ru в подробной текстовой трансляции расскажет о самых важных и интересных моментах матча.

После 12 туров Рубин занимает 9 строчку с 18 баллами, Арсенал же набрал лишь 12 очков и находится на 11 строчке, в 1 очке от зоны вылета. В предыдущей игре казанцы расправились с Зенитом в гостях, а туляки разгромно проиграли ЦСКА. Букмекеры считают, что больше шансов на победу у хозяев. Расстановка сил примерно 2:1.

Рубин в последних 5 матчах дважды выиграл в гостях у Зенита и Ротора, проиграл Краснодару, дважды сыграл вниью со счетом 1:1 с Уралом и Ахматом. Арсенал выиграл в кубке у Текстильщика, до этого победил Урал дома, вничью сыграл с Тамбовом и уступил Ростову. В большинстве игр, даже проигрывая, Арсенал забивает.

Составы команд на игру Рубин - Арсенал 31 октября 2020 года

Перед матчем "Арсенал" был вынужден изолировать трех игроков, которые сдали сомнительный тест на коронавирус.

Лучший бомбардир Рубна - Деспотович, Арсенала - Кангва Эванс.

Арсенал: Шамов, Беляев, Григалава, Рассказов, Бауэр, Чаушич, Кадири, Эванс, Панченко, Ломовицкий, Джорджевич

Рубин: Дюпин, Самошников, Старфельт, Бегич, Уремович (капитан), Йевтич, Абильдгор, Кварацхелия, Ин Бом, Бакаев, Деспотович

Статистика личных встреч Рубин- Арсенал

В прошлом сезоне команды дважды сыграли между собой со счетом 1:0. Оба раза победил Рубин. Всего команды встречались десять раз. Пять раз победил Рубин, 1 - Арсенал, остальные игры закончились вничью.

Прямая онлайн-трансляция встречи Рубин - Арсенал 31 октября 2020 года

Текстовую трансляцию проведет сайт kp.ru, она начнется в 14.00 мск. Посмотреть видео онлайн-трансляцию можно на сайте Матч.Премьер и на телеканале Матч ТВ.