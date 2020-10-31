Крики в пустой конюшне и призрак черного кота: нашли самые зловещие места Самары

Зловещий Дом книготорговца Саламона Гринберга Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В канун Хеллоуина рассказываем о самых леденящих душу историях самарских зданий

Хеллоуин уже давно вошел в список самых любимых российских праздников. Зловещие костюмы и истории: ими, кстати, могут похвастаться не только старинные особняки Европы, но и самарские здания. Где можно пощекотать нервишки в областной столице и где устроить самое мистическое свидание? Рассказываем про самые страшные и таинственные самарские мечтечки.

Страшная тайна "Камерной сцены"

Театр Камерная сцена для самарских зрителей - настоящий храм искусства. Но по ночам здесь творятся странные события. Говорят, что первыми это заметили те, кто охранял здание по ночам. Например, в пустых коридорах раздавались шаги. Чтобы избавиться от призраков, даже вызывали священника.

Оказалось, что в здании, которое переделали из храма в столовую, от крысиного яда умер молодой управляющий. Обвинили в его смерти повариху. Женщина и так была неразговорчивой, а потом и вовсе замкнулась Как то ее обнаружили в холодильном отделении столовой, она дрожала в углу и повторяла только одно "Он пришел за мной". Некоторые считают, что повариха и п сей день бродит по коридорам "Камерной сцены".

Кто кричит в конюшне?

С первой мистической историей можно встретиться в самом центре города: роскошный особняк на пересечении улиц Молодогвардейского и Некрасовской когда-то принадлежал Саламону Гринбергу. У книготорговца были две больших привязанности: конь Ворон и дочь София. И имено в нее влюбился простой конюх Федор. Сама красавица и завидная невеста ответила ему взаимностью. И вскоре уже не было возможно скрыть тайный роман. Отец, который надеялся выгодно выдать любимицу замуж, очень разозлился и решил отомстить соблазнителю. Он отправил его чистить стойло Ворона. Тот уронил Федора и бил его копытом в грудь, страшные крики пугали всю округу. Говорят, здесь до сих пор можно услышать ржание разбушевавшегося коня и крики, полные ужаса.

Что предвещает черный кот?

Еще одно мистическое место знает каждый горожанин - речь идет о ресторане фон Вакано на Красноармейской. Здесь не обошлось без черного кота. Он жил на кухне заведения и был настоящим любимчиком посетителей и персонала. Но однажды пушистого героя забили палками живодеры, труп подбросили под дверь ресторанной кухни.

А вот потом странного шипящего кота стали видеть рядом с рестораном. И те, кто встречал это существо, рассказывают, что затем у них случались разного рода неприятности - финансовые проблемы, болезни. Так что поговорка про черного кота, который перебегает дорогу, стала еще более пугающей: если это кот-призрак, то спасения от бед просто нет.

Симпатичные привидения

В здании ресторана Аквариум на Самарской, 95 теперь будет располагаться театр кукол. А вот раньше тут было развлекательное заведение высшего класса. Его очень любила творческая интеллигенция города и богатые люди. А вот в 40-е годы сюда переехал театр и актеры - если задерживались на работе допоздна - стали встречат в коридорах двух девушек в старинных платьях. Оказалось, что еще в то время, когда в здании был ресторан, две служанки влюбились в одного известного актера. Юноша закрутил роман с обеими, а кода тайна раскрылась, красотки не выдержали и выпили уксуса в подсобке. Вызывать похоронную службу не стали, чтобы не портить настроения гостям - дверь просто закрыли на ключ, а потом несчастных похоронили во внутреннем дворе. И вот теперь они ищут того самого актера - среди всех встречных лиц.

Зловещие куклы

А пощекотать себе нервы вечером в сумерках можно, прогулявшись по улице Буянова. здесь в одном из дворов обустроена игрушечная комната. Но многие горожане называют это место кладбищем мертвых игрушек. Стоит признать, что какая-то кукла со стеклянными глазами моет и напугать, неожиданно вынырнув из тумана. Здесь мы рассказывали об этом месте подробнее.

Подготовлено при помощи руководителя агентства нестандартных экскурсий «Город-курорт» Екатерина Ревинская.