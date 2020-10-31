Команда из Казани одержала верх. Фото: ФК Рубин

Оглушительной победой казанцев закончился матч Рубин - Арсенал в 13 туре РПЛ 31 октября 2020 года. Лучшим игроком матча стал Кварацхелия. В первом тайме команда Слуцкого забила два гола. Во второй также были забиты два мяча, но автором одного из них стал футболист Арсенала. Предлагаем обзор матча Рубин-Арсенал 31 октября 2020 года.

Первый тайм: обзор

Активно начинает матч "Рубин". Уже на 13 минуте судья идет смотреть VAR. Абильгорд отправил мяч в руку Кадири, но судьи видят - Мохаммед прижимал ее к телу и нет оснований для пенальти.

В начале фол следует за фолом. И вот уже в середине тайма счет открыт.

24 минута. Старфельт забивает в ворота "Арсенала". Йевтич с углового выполнил подачу в штрафную, здесь от соперников оторвался Старфельт и отправил мяч в ворота, из левого угла достать мяч Шамов не смог.

26 минута. 2:0. Кварацхелия на Йевтича отдал передачу из центра поля, тот пас дал Бакаеву и уже тот на угол штрафной принес снаряд Деспотовичу и тот зарядил его в левый угол ворот. Снова без шансов.

2 тайм: обзор

54 минута. 3:0. Практически начинается тайм с гола. Кварацхелия второй раз доставил мяч на правый угол штрафной площади. Цепляется за снаряд Бакаев и точно пробивает под опорную ногу Шамова - прямо в ворота.

56 минута Желтая карточка Эвансу Кангве, грубо играет против Хвана в центре. Но штрафной не получается у хозяев.

59 минута. Снова VAR. Проверяет судья Старфельта, который сбил Ломовицкого. Но оказалось, что тот успел сыграть в мяч.

64 минута. Желтая карточка Илье Самошникову. Арсенал не реализует штрафной.

83 минута. 3:1. Гол забивает Кирилл Панченко. Мяч ему доставил Кангва, который обвел Зуева и прострелил ему почти между ног. Панченко цепляется за мяч и пробивает в правый угол ворот.

Рубин поднимается на 5 место, 21 очко набрала команда. Опережает Ростов.

Арсенал остается пока на

Статистика игры

Счет 3:1 (2:0)

Составы команд

Арсенал: Шамов, Беляев, Григалава, Рассказов, Бауэр, Чаушич, Кадири, Эванс, Панченко, Ломовицкий, Джорджевич

Рубин: Дюпин, Самошников, Старфельт, Бегич, Уремович (капитан), Йевтич, Абильдгор, Кварацхелия, Ин Бом, Бакаев, Деспотович