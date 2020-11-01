Жизнь горожан с ноября мзменится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что изменится в Самаре с 1 ноября 2020 года: рассказываем в подробностях.

Подорожание коммуналки

С 1 ноября в Самаре изменятся цены за отопление в квитанциях. Стоимость гигакалории изменится на 2,5 процента: с 1740 рублей, до 1783,34. В целом увеличение будет не слишком большим: для жителя 1-комнатной квартиры цена в квитанции изменится примерно на 30 рублей. Это происходит из-за перехода Самары в ценовую зону теплоснабжения где переходят от госрегулирования к установлению предельного уровня цены.

Также с 1 ноября перестанет ходить электробус в Самаре, он ездил по маршруту №108 от Губернского рынка до Южного города. Его уже отменяли на время, но теперь от этого вида транспорта хотят полностью отказаться.

Также с 1 ноября перестанет ходить поезд Пенза - Самара. Со 2 ноября - Самара -Пенза. Это происходит из-за падения спроса.

Новшества для водителей

С 1 ноября ДТП можно оформлять в электронном виде - теперь во всех регионах страны. Для этого у обоих водителей должны быть аккаунты на госуслугах, у одного хотя бы должно стоять приложение "Помощник ОСАГО". Оформить ДТП в электронном виде можно, если третьим лицам не причинен ущерб, нет пострадавших, у участников аварии есть ОСАГО.

Теперь ПТС будет выдаваться в электронном виде. Покупатель авто получит на руки выписку из электронного паспорта. Уже выданные бумажные ПТС действительны - если они будут потеряны или испорчены, взамен тоже можно будет сделать такой же бумажный.

Новые направления для туристов

С ноября туристы из России смогут летать также в Сербию, Японию и на Кубу, правда пока - только из Москвы.

Также хорошая новость состоит в том, что с 7 ноября назначать ежемесячные выплаты на второго и первого ребенка будут в беззаявительном порядке. Временно он действовал до 1 октября. Причиной продления стала вторая волна коронавируса.

Пока же в регионе не введены новые ограничения, кроме некоторых. Так. действует всеобщий масочный режим, удаленка для лиц старше 65 лет, а до конца каникул школьники не должны без родителей появляться в торговых центрах.

Что еще ждет самарцев в ноябре?

7 ноября - спортивное дерби Крылья Советов - Акрон, на Самара Арене