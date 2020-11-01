Берегите себя, носите маску! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая коронавирусная инфекция продолжает господствовать в Самарской области устанавливать рекорды. Число заболевших COVID-19 растет, губернатор призывает соблюдать все меры предосторожности, а люди жалуются на то как их лечат. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 1 ноября 2020 года.

Цифры: коронавирус в Самарской области на 1 ноября 2020 года

К сожалению, количество новых случаев COVID-19 в регионе продолжает расти. Коронавирус уже несколько дней подряд устанавливает суточные рекорды. И минувшее сутки не стали исключением. В субботу, 31 октября в Самарской области выявлено 173 новых пациентов, об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Это новый суточный рекорд с начала пандемии.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Самаре – 46 человек, на втором месте Тольятти – 21, затем Новокуйбышевск – 13. Еще 10 случаев в Пестравском районе. По семь новых пациентов в Кинельском и Похвистневском районах. Еще по шесть случаев в Кинель-Черкасском районе и Сызрани. В Большеглушицком районе и городе Кинель – пять новых пациентов. По четыре новых заразившихся в Жигулевске, Октябрьске, Чапаевске, Кошкинском и Шигонском районах. В Отрадном, Похвистнево, Сергиевском, Богатовском, Камышлинском, Приволжском, Хворостянском и Ставропольском районах - 3 новых случая. В Сызрансокм районе – два и в Нефтегорском – один заболевший.

Наибольшее число новых случаев (127 человек) было выявлено при обследовании пациентов с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. По 23 человека выявили при обследовании круга контактных с ранее заболевшими и при профилактическом обследовании тех, у кого не было симптомов. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 15968 случаев коронавируса. При этом от новой коронавирусной инфекции за все время пандемии в Самарской области скончались 278 человек. О смерти пятерых стало известно в минувшие сутки.

- Это мужчина 58 лет, женщина 77 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 65 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы, женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, - рассказали в региональном оперштабе.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 8,71, коэффициент летальности - 1,74.

По данным медиков выздоровели 84% пациентов, нарастающим итогом это - 13467, в том числе 174 выписаны из стационаров области накануне, а 26 человек завершили амбулаторное лечение.

«Семь часов ждали ЭКГ»

При этом некоторые самарцы жалуются на то, как их лечат в главном ковидном госпитале. Так, актёр кино и сериалов Егор Шереметьев рассказал, как лечат его отца. Мужчина почувствовал резкую боль в груди минувшим утром, у него резко упал пульс и давление. По словам Егор Шереметьев, его отцу требовалось сделать ЭКГ, но в течение 7 часов медицинский персонал не мог оказать эту услугу. Мужчине пришлось звонить на горячую линию и поднимать тревогу. Подробнее об этом в одном из наших материалов.

Смертность выросла

Осень 2020 года по числу смертей от коронавируса бьёт рекорды весны. За эти два месяца скончались 153 человека, в то время как с начала пандемии - с марта по сентябрь - скончались 125 пациентов. Мы решили выяснить, как умирали самарцы этой осенью от коронавируса и для кого он оказался опаснее всего. Оказалось, что летом мужчины и женщины заражались коронавирусом практически с одинаковой частотностью, то осенью соотношение изменилось. Начиная с 1 сентября, заболело 90 женщин и 63 мужчины, то есть почти на треть чаще заражаются именно дамы. Важно отметить, что статистика отражает лишь подтвержденные лабораторно случаи.

Эксперты пока не говорят, с такое соотношение, скорее всего, связано в тем, что женщины чаще волнуются о здоровье и быстрее обращаются к врачу и им подтверждают диагноз на раннем сроке. Подробнее об осенней статистике, здесь.

«Без вашей помощи будет сохраняться угроза локдауна»

Накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к людям с просьбой о помощи. В первую очередь он попросил соблюдать правила, носить маски, придерживаться всех санитарных норм, которые предписывают специалисты. И своей ответственностью помогать врачам.

- Каждый день ищем решения, которые позволили бы сохранить жизнь и здоровье людей, каждого жителя. Уже на следующей неделе проведем штаб и рассмотрим целый комплекс новых мер, ограничений и решений, которые являются необходимыми с точки зрения специалистов. Но без вашей помощи ограничительные меры не сработают. Без вашей помощи будет сохраняться угроза локдауна, - уточнил губернатор.

Видео обращения губернатора можно посмотреть здесь.