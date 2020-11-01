Кто такие футбольные блогеры и какое отношение Самара имеет к их появлению? Колонка нашего автора

Блогер Акул (слева) играет с экс-футболистом «КС» Александром Соболевым в футбольный симулятор FIFA на экране «Самара Арены». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вы помните, как полюбили футбол? Я помню. Это случилось благодаря телевизору. Там я увидел завораживающие финты Роналдиньо, чудесный дриблинг Лео Месси, красивейшие голы Криштиану Роналду. Но время идет, меняются люди. Теперь молодые люди проводят свое время в интернете. Под влиянием сети изменился и футбол. Появилось такое явление, как футбольные блогеры.

Сейчас даже некоторые представители старшего поколения знают этих людей – их часто зовут на футбольные передачи на ТВ, их упоминают в новостях спортивных СМИ. А с чего же начиналась эта футблогерская индустрия? И какое отношение к этому имеет Самара? Сейчас расскажу.

В уже далеком 2013 году первооткрывателем жанра футбольного стриминга игры из линейки FIFA стали два человека - Акул и Ставр. Первый живет в Самаре, его часто его можно встретить на футбольных полях нашего города – Акул играет в любительских лигах.

Также он дружит с «Крыльями Советов». На его YouTube-канале есть несколько видеороликов, в которых он соревнуется с футболистами в разных дисциплинах.

Второй первооткрыватель – Константин «Ставр». В том же 2013 году он завел свой блог по футбольному симулятору FIFA. Долго Константин не мог собрать должной аудитории, выпуская при этом по три видео в день. Сейчас же он амбассадор футбольного клуба «Локомотив» и даже ездит на сборы вместе с командой.

Уже в 2015 году на просторах YouTube’а появляется множество, так называемых фиферов, но выделяется из общей массы German El Classico. Этот парень являлся почти профессиональным футболистом, до карьеры на Ютубе он играл за команды третьего дивизиона, но надолго нигде не задерживался. В итоге он получил серьезную травму и решил завязать с футболом. Но не полностью - сейчас Герман открыл свою футбольную команду, видимо, вдохновляясь примером Василия Уткина и его команды «Эгриси».

В свою команду Гера собрал всю элиту фифа-блогеров. Эта команда стала очень популярной. Вы наверняка про нее слышали - это «Амкал». Сейчас «амкаловцы» сотрудничают с крупнейшими брендами со всего мира, а продажи формы команды в какой-то момент превысили продажи формы сборной России.

У «Амкала» огромная армия фанатов. Такие команды сближают города, а может быть и некоторые страны. Если вам говорят, что блогеры – пустышки, то расскажите им про этих ребят, и что они смогли сделать для популяризации футбола за столь короткий срок.

Но самым крупным футбольным каналом в русском сегменте Ютуба являются 2DROTS. Ребята начали довольно поздно, по сравнению с футбольными грандами, но сейчас имеют колоссальную аудиторию, почти в три миллиона подписчиков. Своим неординарным контентом, дротсы смогли сделать свою собственную аудиторию, так называемых «своячков». На их канале огромное количество интересных участников, а также на их канале можно увидеть профессиональных футболистов.

Люди перестали ориентироваться лишь на профессионалов. Люди хотят видеть людей, полностью похожих на них, и блогеры справляются с этой задачей на все 100%.

К сожалению, в нашем регионе еще достаточно мало контентмейкеров по футбольным видео. Есть подростки, которые пытаются делать футбольные видео, но пока что получается не очень. Однако кто знает, что эти же вчерашние школьники предложат на Ютубе завтра. Может быть, кто-то из них и начнет делать что-то действительно классное.

И еще. Нет ничего стыдного в том, что ваш сын, внук, брат снимает футбольные челленджи на Ютуб. Каждый из нас выражается по-своему, поэтому не забудьте его поддержать.