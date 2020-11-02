В большинстве городов Золотого кольца кафе и рестораны открыты, но масочный режим никто не отменял. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус продолжает ставить новые рекорды по количеству заболевших за сутки, а в Подмосковье вводят дополнительные ограничения. Рассказываем последние новости коронавируса в городах Золотого кольца на 2 ноября 2020.

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 236

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Во Владимирской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. По состоянию на 1 ноября за сутки зафиксировали еще 103 зараженных. Общее число с начала пандемии выросло до 9 710.

В Суздале пять новых случаев, а общее число достигло 236.

Для туристов регионе все без изменений – музеи открыты, однако там нужно носить маски. При этом стоит помнить, что во Владимирской области ночью не работают кафе, рестораны и бары.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 616

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 709

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Во всей Ярославской области 130 новых случаев за сутки, общее число заразившихся выросло до 11 544. В Переславле-Залесском с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 616 человек, в Ростове – у 709.

В регионе можно посмотреть достопримечательности и посетить музеи, никто мешать вам не будет. Если только вы наденете маску и будете соблюдать социальную дистанцию. В противном случае ничего не выйдет. Также для лиц старше 65 лет в Ярославской области действует обязательно самоизоляция. Так что пожилым туристам лучше пока отложить поездку.

На всякий случай, в регионе действует горячая линия по коронавирусу - (4852) 73-80-60, 73-83-33, 25-37-03, 25-34-14 (с 8:00 до 19:00) и (4852) 40-04-55 (круглосуточно).

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 4042

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Костромской области 124 новых случая. Общее число заразившихся с начала пандемии - 7 466. В областном центре заболевших больше всего – 61 за сутки и 4042 всего.

В Костроме также вся инфраструктура для туристов открыта, однако макси, перчатки, антисептики нужно обязательно взять с собой. Также пожилым людям лучше оставаться дома, в регионе действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Да и всем остальным туристам стоит подумать прежде чем решаться на путешествие по Золотому кольцу и в Кострому в частности. Лучше поберечь и себя, и окружающих.

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 4499

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Ивановской области 120 новых случаев. Общее число заболевших – 1 601. В региональном центре коронавирус подтвердили у 62 жителей, общее число достигло 4 499.

При этом недавно стало известно, что коронавирусом заразился глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин. Болезнь протекает в легкой форме.

Так что туристам тоже нужно быть осторожными. В регионе не ввели жесткие ограничения, однако масочный режим никто не отменял.

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Подмосковье – не самое лучшее место для туристических поездок. С начала пандемии Московская область стабильно входит в топ-3 по новым случаям коронавируса за сутки, уступая только Москве. Вот и за прошедшие сутки там много новых случаев – 545.

Со 2 ноября в регионе вступают в силу новые ограничения. Всех жителей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, отправляют на обязательную изоляцию. ЗАГСы теперь будут работать только по записи. Ранее в регионе закрыли музеи, в том числе дворцово-парковые. Там можно гулять только по территории. Спортивные мероприятия проходят без зрителей, а в ТЦ, чья площадь больше пяти тысяч квадратных метров, не пускают тех, у кого высокая температура.