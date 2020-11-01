Прервалась серия без поражений самарцев. Они не проигрывали 14 матчей подряд. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» потерпели поражение в центральном матче 19 тура Футбольной национальной лиги. В Москве самарцы уступили своим прямому конкуренту «Торпедо» и покинули зону прямого выхода в РПЛ. Представляем вашему вниманию обзор матча 19 тура ФНЛ Торпедо – Крылья Советов 1 ноября 2020 3:1, который прошел в Москве.

Центральный матч тура прошел в стиле ретро. Среди атрибутов – форма «Торпедо». «Автозаводцы» вышли в футболках, аналогичных тем, которые были в 1960 году. Тогда «Торпедо» оформило золотой дубль – выиграло чемпионат СССР и Кубок страны. 60-летию этого события и был посвящен матч.

Впрочем, сейчас расклад другой, нежели 60 лет назад. «Крылья» приехали в Москву в статусе фаворита и принялись доказывать это с первых минут. Самарцы весь первый тайм были острее и активнее. «Торпедо» довольствовалось контратаками, однако ни разу в створ так и не пробило.

У «Крыльев» было два удара в створ ворот, однако открыть счет не получилось.

«Автозаводцы» выбрали жесткую манеру игры. Они много фолили и старались сломать игру самарцев. Результат – две вынужденные замены у «Крыльев» уже в первом тайме.

Второй тайм начался по похожему сценарию – «Крылья» больше атаковали, «Торпедо» искало свои подходы к воротам самарцев. И нашло. На 53 минуте Филипп Дворецков плотным ударом прошил ворота «Крыльев» - без шансов для голкипера волжан Евгения Фролова. 1:0.

Больше 10 минут самарцы пытались сравнять. Игорь Осинькин даже бросил в бой второго чистого форварда – Егора Голенкова. Но забил не он, а Антон Зиньковский. Полузащитник на 67 минуте получил мяч на фланге, убрал защитника и аккуратно пробил мимо вратаря. Зиньковский все сделал хладнокровно и красиво – 1:1.

На 74 минуте «Крылья» снова оказались в роли догоняющих. На этот раз гол они привезли себе сами. Максим Витюгов ошибся в своей штрафной и выкатил мяч прямо на Александра Рязанцева. Капитан «Торпедо» вышел один на один с голкипером волжан Евгением Фроловым и переиграл того – 2:1.

И тут же «Торпедо» удвоило преимущество. Владислав Адаев подал с фланга, а Амур Калмыков замкнул подачу головой – 3:1.

На этом, пожалуй, все и закончилось. «Крылья» предпринимали робкие попытки отыграться, но забить больше не смогли.

Это поражение больно ударило по самарцам. Во-первых, прервалась серия без поражений, которая длилась 14 матчей. Во-вторых, подопечные Игоря Осинькина рухнули на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. «Торпедо» же поднялось на второе место. От лидирующего «Нижнего Новгорода» «Крылья» теперь отстают на три очка.

В следующем туре самарцев ждет областное дерби. На «Самара Арене» «Крылья» примут тольяттинский «Акрон». Матч пройдет 7 ноября.