С помощью плазмы с антителами медики собираются лечить больных коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Который день коронавирус ставит рекорды по количеству подтвержденных случаев за сутки, а больных собираются лечить плазмой с антителами к COVID-19. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 2 ноября 2020 года.

Цифры: коронавирус в Самарской области на 2 ноября 2020 года

Коронавирус ставит рекорды каждый день и прошедший не стал исключением. В регионе 178 новых случаев за сутки. Так много не было с начала пандемии. Общее число заболевших – 16 146. Из них поправились 13 587. Это 84% от всех заболевших.

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 за сутки в Самаре – 37. Следом Кинельский район (17) и Тольятти (15). В Сызрани 14 заразившихся, в Кинель-Черкасском районе 13, в Большеглушицком 12. По девять человек с коронавирусом обнаружили в Отрадном и Октябрьске, по восемь – в Кинеле и Шигонском районе, семь – в Похвистнево, шесть - в Чапаевске, пять – в Нефтегорском районе, три – в Богатовском.

Лучше ситуация в Жигулевске, Безенчукском, Похвистневском и Елховском районах, там по два заразившихся за сутки. По одному – в Челно-Вершинском, Сызранском и Большечерниговском районах.

Традиционно чаще всего COVID-19 находят у больных с ОРВИ и пневмонией. На этот раз таких оказалось 135 из 178 человек. У 20 жителей региона коронавирус нашли после того, как они сказали, что общались с заболевшими. У 23 человек COVID себя никак не проявлял, они решили провериться.

Но есть и хорошие новости – за прошедшие сутки в Самарском регионе никто не умер от коронавируса.

Лечить COVID будут с помощью плазмы

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян призвал жителей, которые переболели коронавирусом и у которых есть антитела, сдавать плазму. Это нужно для того, чтобы лечить ей зараженных.

- Такая методика апробирована в ряде регионов страны и в мире. Новый способ лечения поможет пациентам, у которых болезнь протекает в средней степени тяжести. Со слов Армена Беняна, специалистам потребуется около недели для того, чтобы понять, кто может быть донором. В первую очередь, это должен быть человек, переболевший COVID-19, работоспособного возраста и без хронических заболеваний, - уточнили в оперативном штабе Самарской области.

Всю необходимую информацию обещают дать в ближайшее время.