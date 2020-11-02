Лихорадка у ребенка? Как помочь и когда пора принимать жаропонижающие

Осенью эти советы особенно важны Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Лихорадка у ребенка - состояние, которое повергает многих родителей в ужас! Сегодня лихорадка – одна из главных причин обращения за медицинской помощью и основной повод бесконтрольного применения лекарств. Откуда у ребенка проявляет лихорадка, как помочь при этом состоянии, об этом подробнее рассказала педиатр Клиники «Мать и дитя» Анна Макова.

"Розовый" и " бледный" тип лихорадки

Лихорадка - это защитная приспособительная реакция организма, возникающая в ответ на воздействие патогенных раздражителей и характеризующаяся перестройкой процессов терморегуляции. Это и приводит к повышению температуры тела и стимуляции естественной реактивности организма.

- Повышенная температура препятствует размножению многих микроорганизмов, усиливает фагоцитоз, увеличивает синтез интерферона, - рассказывает Анна Макова. - Выделяют "розовый" и "бледный" тип лихорадки. Если при повышении температуры теплоотдача соответствует теплопродукции, то это свидетельствует об адекватности течения лихорадки. Клинически это проявляется "розовой" лихорадкой. Кожные покровы розовые (умеренно гиперемированы), теплые и влажные на ощупь. При "бледном" варианте теплоотдача не соответствует теплопродукции из-за нарушения периферического кровообращения. Характерны озноб, мраморность, сухость кожных покровов, холодные стопы и ладони, тахикардия.

Как помочь детям?

Повышенная температура тела при лихорадке проявляется через озноб, дрожь, чувство холода, потливость, пониженный аппетит, повышенную чувствительность к боли, сонливость, резкое снижение работоспособности, покраснение щек.

- В каких случаях оправдано назначение жаропонижающих (антипиретиков). Лихорадящего ребенка необходимо раскрыть, обтереть водой температурой 25-30 градусов, обеспечить приток свежего воздуха, но не создавать сквозняк. При холодной мраморной коже необходимо ее энергично растереть до покраснения, очень аккуратно. Очень важный момент: спиртное и уксус для растирания детей использовать нельзя, эти вещества токсичны, - предупреждает врач. - Антипиретики показаны здоровым детям при повышении температуры более 38,5-39 градусов. Малышам с фебрильными судорогами, болезнями ЦНС, сердечной декомпенсацией - при температуре более 38 градусов. При наличии головной боли, мышечных болях антипиретики назначают при температуре тела на 0,5 градусов ниже указанной. Врач предупреждает, что при лихорадке важно ориентироваться не только на цифры, что показывает градусник, но и на состояние ребенка.

- В педиатрической практике используются в качестве антипиретиков только парацетамол и ибупрофен, поскольку полностью отвечают критериям высокой терапевтической эффективности и безопасности. Согласно рекомендациям ВОЗ, ацетилсалициловая кислота не должна использоваться как анальгетик-антипиретик у детей в возрасте до 12 лет из-за опасности серьезного осложнения- развития синдрома Рея. При проведении жаропонижающей терапии парацетамол и ибупрофен в виде монотерапии могут применяться с 3 месяцев жизни, в комбинации с 3 лет, - рассказывает Анна Макова.

При применении жаропонижающих нежелательно:

- добиваться нормализации температуры тела - ее снижения на 0,5-1 градус обычно достаточно для улучшения состояния ребенка;

- назначать регулярный (курсовой) их прием, искажающий температурную кривую. Повторную дозу вводят только после нового подъема температуры;

- назначать жаропонижающие вместе с антибиотиком. Это важно для того чтобы оценить эффективность прописанного антибиотика и при необходимости оперативно его заменить;

- принимать без наблюдения врача более 3 дней при сохранении температуры более 38 градусов, так как высок риск пропустить бактериальную инфекцию.

- Так же важно помнить, что у детей младше 3 месяцев еще не сформирована терморегуляция и избыточно теплая одежда может быть причиной поднятия температуры, - напоминает Анна Макова. - Берегите себя и своих близких, не занимайтесь самолечением!

Педиатр Анна Макова принимает в Клинике «Мать и дитя» в Новокуйбышевске по адресу ул. Репина, д. 11.

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