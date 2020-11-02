Самарец после смерти сына-инвалида выставил из дома жену, украв у нее драгоценности

Людмила (справа) одна воспитывала сына

- Перед смертью сын страшно кричал, - рассказывает Людмила К. корреспонденту «КП-Самара». – Хотели ехать в больницу, а тут у старшей дочери коронавирус нашли. Сделали нам тесты – Матвей тоже болен. Поэтому нас сначала от ковида лечили, потом желудочно-кишечный тракт проверяли, потом в неврологии лежали. Ничего не помогло. А потом врачи нас выписали домой, и 7 октября мой сын умер. Ему было 8 лет.

О страшном дне женщина говорить без слез не может. С организацией похорон и поминок помогла старшая дочь. Так называемый гражданский муж Игорь Н. еще два года назад ушел к любовнице.

- 18 октября дочь приехала ко мне, мы ушли в магазин покупать стаканчики на поминки ребенку, потом решили немного прогуляться. Когда вернулись, не смогли открыть дверь. Позвала соседа, говорю: «Что-то замок не работает, открой, пожалуйста». А он мне говорит: «Я вашего «бывшего» сегодня в обед видел с каким-то мужиком. Может, это он так дверь закрыл?»

Тут Людмила поняла: дверь закрыта на верхний замок, от которого у нее нет ключей. Поэтому и не открывается.

- Дочка позвонила Игорю, говорит: «Откройте нам дверь, пожалуйста, мы не можем домой попасть». А он ей отвечает: «Приду только тогда, когда вы свои шмотки соберете и съедете», - вспоминает Людмила.

Домой она все же попала, для этого, правда, пришлось вызвать мастера и вскрыть замок. Как только зашли в квартиру сразу увидели погром: из зала все вещи были беспощадно скинуты во вторую комнату. Документы оказались вдруг на самом видном месте. Это Людмиле и ее дочке сразу показалось подозрительным, потому что до этого все важные бумаги были убраны.

Из папки с документами пропали свидетельство о смерти Матвея и свидетельство об установлении отцовства.

- Зачем ему бумаги? Не знаю, - размышляет Людмила. - Теоретически он может получить выплаты на погребение ребенка, а еще – материальную помощь на предприятии, где они работает. И если в первом случае речь идет примерно о 6 тысячах людей, до завод своему работнику может выплатить и 30-40 тысяч рублей.

Гражданский муж ушел к любовнице, а потом решил отомстить

Но это не единственное, что забрал с собой «бывший». По словам Людмилы, он еще опустошил ее шкатулку с драгоценностями. Кроме бижутерии там лежали и золотые украшения. Мужчина, конечно, не разбирался, что там настоящее, а что – имитация, и забрал все.

- Конечно, я сразу вызвала полицейских. Они приехали, отпечатки пальцев сняли, я написала заявление. Я сразу им сказала: это сделал мой бывший муж. Пусть мы и не были расписаны, но жили когда-то вместе, и ключи от квартиры у него были, - говорил Людмила. - 30 октября я ходила в полицию, говорят, что уголовное дело возбудили, но документ мне не покажут, потому что он секретный. А мне посоветовали ждать вызова на допрос, тестирования на детекторе лжи и очную ставку с бывшим мужем.

Но на этом ее злоключения не закончились. Женщина рассказывает: 23 октября Игорь вновь заявился в квартиру. На сей раз со своей любовницей, ради которой два года назад бросил Людмилу и Матвея. Парочка была пьяна и включила на полную громкость музыку. То, что в комнате стояла лампадка в память о погибшем мальчике, их не смутило.

После этого Людмила собрала вещи, на последние деньги сняла квартиру. 8 лет она ухаживала за Матвеем, у которого была тяжелая форма ДЦП. На его лечение и поездки на курсы реабилитации то и дело приходилось брать кредиты – их сумма превысила 130 тысяч рублей.

Женщина спешно ищет работу и надеется, что горе-сожителя накажет, если не правоохранительная система, то хотя бы Высший суд.