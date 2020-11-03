День народного единства 2020 в Самаре: афиша праздника

Рассказываем, как отметить праздник День народного единства в Самаре в 2020 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На День народного единства в 2020 году в Самаре не планируется массовых мероприятий на площадях, набережной и в парках, как это было в прошлые годы. 4 ноября будет выходным днем, который в каждой семье отметят по-своему. Кто-то предпочтет остаться дома, кто-то сходить в театр, в музей или на выставку или прогуляться по родному городу с гидом. Предлагаем афишу самых интересных событий праздничного дня – выбирайте.

АКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ

Большой этнографический диктант

В День народного единства можно проверить свои знания о народах России, их обычаях и культуре. В 2020 году «Большой этнографический диктант» проведут в онлайн-формате, и он будет доступен каждому. Все желающие с 3 по 8 ноября могут зайти на сайт miretno.ru, нажать на кнопку «Принять участие» (в правом верхнем углу экрана), заполнить контактные данные, ответить на все вопросы и скачать сертификат участника.

Участвующие в диктанте должны будут ответить на 30 вопросов: 20 из них – общефедеральные, а остальные 10 – уникальные для каждого субъекта РФ. Доступ к платформе будет открыт с 00.01 часов 3 ноября по 23.59 часов 8 ноября. Для прохождения диктанта отводится 45 минут.

Итоги этнографического диктанта подведут ко Дню Конституции России 12 декабря 2020 года.

ГДЕ: на сайте miretno.ru.

КОГДА: с 0.01 3 ноября до 23.59 8 ноября.

Участие свободное.

Культурный марафон

С 1 октября по 1 декабря 2020 года по всей стране проходит Культурный марафон в режиме онлайн. Самарцы также могут принять в нем участие. Нужно ответить на вопросы теста, чтобы узнать больше о культуре регионов России. Победителей ждет приз – Яндекс-станция.

ГДЕ: на сайте Культурного марафона.

КОГДА: с 4 ноября по 1 декабря 2020.

Успешно прошедшим Культурный марафон обещают ценный приз.

ТОLK клуб: английский язык в Третьяковке

4 ноября в самарской «Третьяковке» пройдет лингвистический мастер-класс, будут учить говорить на английском об искусстве. Посетителей ждет встреча с переводчиком и автором проекта «Живой английский» Екатериной Толстовой. Все вместе посетители будут рассматривать и описывать картины русских художников, у каждого будет возможность поделиться мнением о произведениях и соображениями о живописи. И все – только на английском языке! Уровень языка не важен, педагог поможет выразить свою мысль каждому.

ГДЕ: Третьяковка в Самаре, ул. Фрунзе, 102б.

КОГДА: 4 ноября, 19.00.

Вход свободный.

ТЕАТР

«Фэн-шуй, или Руководство для любовницы моего мужа» (12+)

Вечер 4 ноября можно провести весело, сходив на спектакль в театр «Самарская площадь». В День народного единства здесь дают детективную комедию о том, как верный муж, проживший со своей супругой 20 лет, изменил ей с любовницей, которая, как две капли воды похожа на его благоверную.

Детективная канва сюжета будет держать зрителей в постоянном напряжении, а легкий юмор разрядит обстановку. И все уйдут из зрительного зала в приподнятом настроении. Ведь недаром это один из самых посещаемых спектаклей театра, который не сходит с афиш уже 10 лет!

ГДЕ: Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.

КОГДА: 4 ноября, 18.00.

ЦЕНА: 1000 руб.

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

Фотовыставка «Россия. Полет через века»

В День народного единства на склоне на площади Славы откроется фотовыставка «Россия. Полет через века», фотографии можно будет посмотреть на мультимедийных экранах. Посетители выставки смогут познакомиться с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и областей Российской Федерации. Проект объединил фотографов из разных уголков нашей страны, на суд зрителей будет представлено около 100 лучших работ. Часть фотоснимков посвящена Победе в Великой Отечественной войне, 75-летие которой наша страна отмечает в этом году.

ГДЕ: склон площади Славы.

КОГДА: открытие 4 ноября.

Вход свободный.

Исторический парк «Россия – Моя история»

4 ноября в День народного единства Исторический парк можно посетить бесплатно.

Любой желающий сможет посмотреть мультимедийные выставки: «Рюриковичи», «Романовы», «Россия - моя история 1945-2016» и новую экспозицию «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

На новой выставке «Память поколений» более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века «оживают» с помощью современных цифровых технологий и оборудования. Знаменитые произведения из статичного живописного изображения превращаются в самостоятельные мини-новеллы. Технологии, оживившие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других, помогут любителям искусства стать не просто созерцателями исторической живописи, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов.

ГДЕ: Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Красноармейская, 131, ТЦ «Гудок», 3 этаж.

КОГДА: 4 ноября, 11.00 – 19.00.

ЦЕНА: свободное посещение – бесплатно. Экскурсии с экскурсоводом индивидуальные и в группах по предварительной записи: взрослые — 100 руб. /чел.; студенты, пенсионеры , льготники, дети — 80 руб./чел.

Выставка «Стихии Анны Голубкиной» в Музее Модерна

Филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре представляет на площадке Музея Модерна выставку Анны Голубкиной, одного из крупнейших мастеров русской скульптуры первой четверти XX века.

Ученица великого Огюста Родена, первая женщина-скульптор в России, получившая европейское образование, а затем и признание, Анна Голубкина принадлежала к плеяде русских мастеров эпохи Серебряного века. В экспозиции представлены произведения из коллекции Государственной Третьяковской галереи и Самарского областного художественного музея. Выставка демонстрирует все этапы и направления творческого пути мастера — импрессионизм, символизм, экспрессионизм, увлечение искусством Древнего Египта, Месопотамии и Греции.

ГДЕ: Музей Модерна, ул. Фрунзе, 159.

КОГДА: 4 ноября, с 10.00 до 18.00.

ЦЕНА: от 80 руб.

В Музее Модерна проходит выставка "Стихии Анны Голубкиной"

Выставка «Передвижники: образ эпохи» в Художественном музее

На День народного единства у самарцев есть возможность посмотреть на экспонаты Третьяковки. В Мраморном зале Самарского областного художественного музея работает масштабная выставка «Передвижники: образ эпохи», на которой представлена портретная и жанровая живопись второй половины XIX века из собрания Государственной Третьяковской галереи.

ГДЕ: Самарский областной художественный музей, ул. Куйбышева, 92.

КОГДА: 4 ноября, 10.00 – 18.00.

ЦЕНА: от 100 руб.

В Художественном музее приглашают на новую выставку картин из Третьяковки.

ЭКСКУРСИИ

Обзорная экскурсия «Самара: путешествие через века»

Горожан приглашают прогуляться по центру Самары и узнать историю родного города с необычной стороны. Участники экскурсии 4 ноября прогуляются по одной и самых старых и самобытных улиц города – ул. Степана Разина, полюбуются на купеческие особняки, заглянут в уютные дворики. Затем отправятся на «парадную» улицу города – Дворянскую (няне Куйбышева), заглянут на улицу Ленинградскую и узнают, почему 100 лет назад эту улицу называли Проломной. На прогулке будет возможность полюбоваться архитектурными «жемчужинами» Самары – лютеранской кирхой, католическим костелом, особняком купчихи Курлиной и услышать интересные рассказы об этих исторических памятниках. Закончится экскурсия на крыше старинного особняка, где гостей попотчуют чаем и расскажут легенду о хозяйке этого дома. Для посещения экскурсии нужно записаться в группе https://vk.me/gorod_kurort

ГДЕ: место встречи – ул. Степана Разина, 108 (пересечение с ул. Ленинградской).

КОГДА: 4 ноября, 14.00.

ЦЕНА: 400 руб.

Экскурсия «Удивительная Самара» с посещением бункера Сталина

Чтобы провести выходной день 4 ноября интересно, отправляйтесь на увлекательную экскурсию по городу. Начнется она с посещения знаменитого на весь мир Бункера Сталина. Это грандиозное оборонное сооружение уходит вглубь земли на 12 этажей. Гости бункера увидят собственными глазами кабинет вождя народов, зал для заседаний, узнают, как устроен бункер и историю его строительства. А дальше состоится путешествие по историческому центру Самары. Экскурсоводы расскажут, почему наш город в позапрошлом веке называли «Русским Чикаго» и «Новым Орлеаном». На прогулке можно будет полюбоваться на самые красивые исторические сооружения города – театр драмы, лютеранскую кирху, польский костел… Продолжится экскурсия на улице Куйбышева, которую называют «архитектурной кунсткамерой под открытым небом». А завершится – на площади Революции.

Для записи на экскурсию нужно написать сообщение в группу https://vk.me/gorod_kurort

ГДЕ: место встречи площадь Чапаева (рядом с главным входом в институт культуры, ул. Фрунзе, 169).

КОГДА: 4 ноября, 16.00.

ЦЕНА: 400 руб.

Музыкально-гастрономический вечер «Двойное удовольствие»

Тем, кто любит проводить ноябрьские вечера в теплой и уютной атмосфере, советуем отправиться на музыкально-гастрономический вечер под названием «Двойное удовольствие». В теплом зале аристократичной сидрерии каждого ждут два бокала вкусного сидра, 2 вида изысканных закусок и много удивительных историй о нашем старинном городе. Вечер украсит джазовая музыка в исполнении дуэта – гитариста Артема Зудилова и певицы Анжелики Смола. Среди участников вечера будет разыгран приз! В завершении можно будет сделать красивые фото на фоне знаменитого дома с атлантами. Для записи на «Двойное удовольствие» пишите в сообщениях группы или звоните по номеру 8-927-015-17-27.

ГДЕ: сидрерия "No beer. Cidrerie", ул. Венцека, 53.

КОГДА: 4 ноября, 16.00.

ЦЕНА: 1100 руб./чел. (все включено). Необходима предварительная оплата.