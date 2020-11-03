АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 28.12.2020 с 12.00 (мск) на 13.11.2020 на 12.00 (мск) по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1:

Лот 1:Помещение, назначение: нежилое помещение, Этаж: 1, общей площадью 18,40 кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, Сергиевский район, п. Суходол, ул. Симиренко, д. 1а.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

1 913 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

957 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 1 913 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 95 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 191 руб. 20 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 13 ноября 2020г. в 12 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 11 ноября 2020 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 11 ноября 2020 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 12 ноября 2020г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 13 ноября 2020 г. с 11:30 до 11:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 13 ноября 2020 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.