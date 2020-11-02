Самарские ученые нашли способ быстро выявить рак по капле крови

Иван Братченко рассказал, как работает прибор для спектроскопии крови. Фото: Анастасия Короткова

Самарские ученые представили абсолютно новый способ, позволяющий по капле крови определить, есть ли у человека онкология. Этот метод позволяет максимально быстро заметить изменения, отправить пациента к специалисту за лечением. Данную методику предлагают использовать для массовых скриннинговых исследований, чтобы повысить выявляемость рака на ранних стадиях.

Для исследования ученые Самарского государственного университета имени Королева предложили использовать рамановскую спектроскопии. Ученые получили гранты, в том числе по программе УМНИК и занялись проведением опытом. Результаты оказались положительными.

Схема спектроскопии крови

Оказалось, что при помощи такой спектроскопии можно за пару минут провести жидкостную биопсию. Если на лабораторные анализы нужно несколько часов, то здесь получить результат можно в режиме реального времени. Ученые отмечают, что патологические процессы в организме часто связаны с изменением характеристик крови.

- Если знать, как именно происходит это взаимодействие, то можно по одной капле крови отследить, как меняется состав организма и не развиваются ли какие-либо патологии. Причем такой анализ можно провести в считанные минуты, - рассказывает один из авторов исследования доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко.

Интересно, что предлагаемый метод не отличается такой точностью, как лабораторные исследования, но это и не нужно. Быстро провести скриннинг, отобрать потенциальных жертв онкологии и отправить на более точное исследование - это тот результат, на который надеются исследователи. В любом случае, это позволит как можно быстрее, на ранней стадии определять наличие патологии.

Самое важное - аппарат, позволяющий проводить исследование, может быть портативным и это значительно снижает стоимость анализа крови. При этом предложенные методы математической обработки позволяют работать с данными с высоким уровнем шума.

Экспериментальный прибор для спектроскопии крови. Фото: Егор Сизов

- С помощью жидкостной биопсии можно быстро выявить людей, у которых только начинает развиваться патология, и отправить их к соответствующему специалисту. Также можно проводить мониторинг состояния пациентов, которые уже проходят лечение. Если есть улучшение или ухудшение состояния, то жидкостная биопсия обязательно это покажет при исследовании состава крови, - подчеркнул Иван Братченко.

Сейчас задача ученых совместно с физиками, химиками, врачами и инженерами доработать прибор и провести клинические испытания на различных пациентах.