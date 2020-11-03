В регионе находят все больше больных коронавирусом

В Самаре под сотню больных за день, в Новокуйбышевске вспышка, а в Южном города власти намерены открыть ковидный госпиталь: что еще происходит в регионе, где борются с коронавирусом с переменным успехом. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 3 ноября 2020 года.

Статистика коронавируса на 3 ноября 2020 в Самарской области

Коронавирус ставит очередные рекорды. За сутки заболели 185 человек, причем половина - в Самаре. 91 пациент за день - для областной столицы это самый большой результат. Вспышку зафикисировали и в Новокуйбышевске, где за сутки заболели 20 человек, и в Богатовском районе - здесь выявили сразу 14 пациентов. Всего 36 человек контактные, 136 - это те, кто уже лежали в больницах или находились под домашним лечением с гриппом и ОРВИ.

в Самаре заболели 7191 человек, в Тольятти - 2687 человек. В Сызрани с начала пандемии почти тысяча "коронавирусных" больных, В Новокуйбышевске сегодня число больных перевалило за шесть сотен.

Всего в регионе с начала пандемии выявили 16331 случай коронавируса, подтвержденный лабораторно. Выздоровели 83% - 13461 человек. Умерли 278 пациентов.

Что сказал Армен Бенян?

Министр здравоохранения накануне 3 ноября выступил с традиционным обращением к жителям региона. Он рассказал о нескольких новых направлениях работы.

Во-первых, поликлиника Юг-2 в Юном городе будет переоборудована под ковидный госпиталь. Решение уже принято, оно было не самым простым. Однако, это позволит улучшить качество оказания услуг. Также министр рассказал, что сейчас для ковидных больных и людей с пневмонией отведены 6 тыс коек, а будет - 7 тысяч.

Крупные промышленные компании готовы начать производить медицинский кислород вместо технического. Обеспечение больницы газом - одна из самых главных задач ведомства сегодня. По словам министра, сегодня в регионе проверили крупнейших поставщиков кислорода, проработали резервные источники. В больницах создан регламент по обеспечению кислородом.

Около 500 млн рублей из областного бюджета направили на закупку всех необходимых средств защиты для врачей и лекарств для пациентов. Это дополнительные средства, плюс к выделяемым федеральным.