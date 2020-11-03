Свежие новости о «Крыльях Советов» на 3 ноября 2020: Ломаев в сборной, «КС-2» ушли отдыхать

Иван Ломаев отправляется в расположение российской молодежки на матчи против Венгрии и Словении. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

На этой неделе «Крылья Советов» получили возможность передохнуть перед первым в истории матчем с тольяттинским «Акроном». Кроме того, молодой вратарь самарцев Иван Ломаев снова вызван в молодежную сборную страны. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 3 ноября 2020.

Передышка в календаре

В ФНЛ наконец-то наступило затишье. После бешеного марафона по две игры в неделю «Крылья» наконец-то получили возможность отдохнуть. Наставник самарцев Игорь Осинькин не раз жаловался на слишком плотный календарь (ФНЛ + Кубок России), из-за которого футболисты не успевают восстановиться и часто получают травмы. После поражения от «Торпедо» 1:3 Осинькин снова поднял эту тему.

- За 40 дней мы сыграли 11 игр – это сверхтяжелый календарь, и у нас не было тех перерывов, которые были у того же «Торпедо» – мы играли кубковые встречи, плюс у нас не было пропуска матчей из-за коронавируса в некоторых командах. У нас не было никакой паузы, никакого выдоха. Учитывая 12-матчевую беспроигрышную серию – 10 побед, 2 ничьих в ФНЛ плюс 2 кубковые победы – это не самый плохой результат, - приводит слова Игоря Осинькина пресс-служба «КС».

«КС» попробуют реабилитироваться за поражение

Поражение «Крыльев» от «Торпедо» отбросило самарцев с первого на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. Исправлять ситуацию самарцы будут в областном дерби – в субботу, 7 ноября, «Крылья» на «Самара Арене» впервые в истории сыграют с тольяттинским «Акроном». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени. Билеты уже вовсю разбирают.

Все конкуренты «Крыльев» сыграют тоже в этот день. «Оренбург» отправится в Томск к местной «Томи», «Нижний Новгород» также на выезде сыграет со «Спартаком-2», а «Торпедо» отправится в Астрахань к «Волгарю».

Иван Ломаев вызван в молодежную сборную

21-летний голкипер «Крыльев» Иван Ломаев снова получил вызов в молодежную сборную России. Один из основных вратарей молодежки голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов получил вызов в основную сборную, поэтому Ломаеву дали еще один шанс потренироваться с национальной командой U21. На поле он вряд ли выйдет, но все может быть.

Молодежка проведет два товарищеских матча в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы 2021. 13 ноября Россия сыграет с Венгрией, 17 ноября – со Словенией. Оба матча пройдут на выезде.

«КС-2» ушли отдыхать

Тихо и без шума «Крылья Советов-2» завершили сезон. Относительно тихо. В последнем туре этого календарного года дубль крупно уступил «Новосибирску» 2:6. ПФЛ пока не ушла в отпуск, но «Крылья-2» уже завершили первую часть сезона.

После 13 матчей самарцы идут на 13-ом месте в приятной компании «Оренбурга-2» и тольяттинской «Лады», которые расположились на 14 и 15 местах, замыкая турнирную таблицу группы 4 ПФЛ.

Возобновят сезон «Крылья Советов-2» 4 апреля домашним матчем с «Оренбургом-2».