В Самарской области выявили еще 183 новых заразившихся коронавирусом и зафиксировано семь новых летальных случаев. В регионе регулярно фиксируется более 170 заболевших за сутки. Для профилактики коронавируса на заседании оперативного штаба приняли решение отправить на самоизоляцию граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Школьников решили отправить на онлайн-обучение, по-прежнему не пуская их в торговые центры без взрослых, а беременные сами попросили губернатора отправить их «удаленку».Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самаркой области на 4 ноября 2020 года

Статистика по заразившимся на 4 ноября 2020

За прошедшие сутки в Самарской области выявили 183 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего, по данным регионального оперштаба, нашли в областной столице, где зафиксировали 95 заболевших. В тройке лидеров на этот раз также Тольятти, где 33 новых случая, и в Новокуйбышевск, где 18.

На протяжении долгого времени в регионе фиксируется более 170 заразившихся, рекорды по количеству заболевших для области обновляются регулярно. Чаще всего коронавирус выявляют у пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ, таких 140 человек. Из круга контактных 24 заболевших, 19 выявили при профосмотре. Рекордные цифры фиксируются не только по ежедневному приросту заболевших, но и по количеству выздоровевших - за сутки был выписан 421 человек, а всего выздоровели более 14 тыс. пациентов. Зафиксировано семь новых смертельных случая. Среди них 78-летняя женщина с онкологией, а также мужчины в возрасте 55-ти и 79-ти лет, а также женщины, двум из которых было 57 лет, остальным - 79 и 88 лет, помимо коронавируса страдавшие различными заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Всего с начала пандемии умерли 285 человек.

Пожилых и школьников оставили дома

В Самарской области введена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Такое решение было принято по итогам заседания регионального оперштаба.

Как свидетельствует статистика, именно граждане старшего возраста и люди, имеющие различные заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, рискуют в наибольшей степени. Именно среди таких пациентов, вдобавок заразившихся коронавирусом, чаще всего фиксируются летальные случаи. Поэтому принято решение отправить их на самоизоляцию.

Если граждане, которые попадают под самоизоляцию, работают, то они должны перейти на удаленный режим. Им обещают сохранить зарплату в полном объеме. На работу могут продолжать ходить сотрудники предприятий непрерывного цикла и те, чье нахождение на рабочем месте необходимо для продолжения деятельности организации.

Дома останутся и школьники, но не все. Ранее им уже продлили каникулы, теперь же объявлено, что с 9 ноября вводится онлайн-обучение. При этом в школу продолжат ходить самые маленькие ученики с 1 по 5 класс. Пока принято решение о введении дистанционки до 16 ноября, но не исключено, что она будет продлена. Кроме того, до той же даты детям без взрослых нельзя ходить в торговые центры.

Также на удаленный режим работы рекомендовали отправить беременных сотрудниц. Такое предложение высказали сами будущие мамы, которые, опасаясь заразиться, пока едут на работу в общественном транспорте, обратились к губернатору в инстаграме. Вопрос сейчас прорабатывают в минздраве.

Вместе с тем, в регионе продолжают наращивать коечный фонд. Число мест для заразившихся коронавирусом вырастет до 7 тысяч. Так, под ковидный госпиталь оборудуют поликлинику ЮГ-2 в Южном городе, а других пациентов повезут в поликлинику ЮГ-1.

Также в регион приходят бесплатные лекарства для заразившихся. Их доставят до конца текущей недели и начнут доставлять больным на дом.