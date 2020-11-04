Гуляния в снегу, шары в небе, панго и хушпу на голове: как отмечали День народного единства в Самаре

В День народного единства на набережной всегда были большие гуляния Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 ноября 2020 года в Самаре День народного единства отмечают немного не традиционно. Из-за пандемии нет массовых гуляний, однако без праздника горожан не оставили. Можно получить ленточку-триколор, гуляя по осенней солнечной Самаре, можно наведаться в музей или посмотреть онлайн-лекцию. Полная программа праздника День народного единства 2020 в Самаре в нашем материале. Мы же решили вспомнить, как отмечали День народного единства в Самаре в предыдущие годы, когда хоть погода так не радовала, но и пандемия всех дома не держала.

2019 год: Снег, бег и баян

Год назад в этот день на склоне площади Славы лежил снег, а горожан поздравлял с праздником баянист Дмитрий Храмков. Интересные концерты, спортивный забег "В беге мы едины", площадки для тех, кто жаждет сдать нормы ГТО, павильоны с национальными нарядами. Несмотря на прохладную погоду, гостей на площадках праздника было много. Тогда даже можно было маску не носить!

В прошлом году на 4 ноября уже лежал снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2018 год: Матрешки и шарики в небе

В 2018 году праздник удался на славу. Несмотря на холодный и сумрачный день, на площадь Славы пришли тысячи человек. На склоне состоялся танцевальный флешмоб, А потом все - взявшись за руки - встали в хоровод. Присоединиться к акции мог каждый житель Самары.

Самарцы могли примерить интересные наряды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Победительница совместного конкурса от КП-Самара и правительства Самарской области "Нарисуй символ народного единства" получила подарок из рук губернатора, а вечером всех пригласили на концерт Юлианны Карауловой.

Тогда люди еще могли собираться вместе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще больше фотографий из 2018-го года здесь>>>

2017 год: в преддверии Чемпионата мира

В этом году вся Самара дышала ожиданием футбольного праздника и именно этой теме был посвящен и праздник в День народного единства. Горожанам предлагали отправиться в виртуальный тур на Самара Арену, поиграть в футбол.

Все ждали футбольный 2018-й Фото: Андрей КУРОЧКИН

На площади в это время проходили концерты на сцене. А жители могли больше узнать о предстоящем в 2018 году торжестве.

2016 год: Метель и танцы в ковше

Четыре года назад в этот день был так. Просто посмотрите за окно! Фото: Антон СЕНЬКО

В этом году на 4 ноября пошел снег. Он засыпал главную площадь города, но жителей, которые хотели праздника, это не остановило. Работала сельскохозяйственная ярмарка, малышей катали на санях ездовые хаски, а те, кто не боялся холода, играли в футбол прмо в снегу.

И вот такие танцы в ковше эскаватора Фото: Антон СЕНЬКО

2015 год: привет из Космоса

Самым большим сюрпризом для самарцев в этом году стало видеообращение с МКС. Олег Кононенко, Михаил Корниенко и Сергей Волков поздравили жителей области с праздником прямо с орбиты!

Горожане могли примерить национальные головные уборы

Ну а жители города могли прогуляться по набережной, послушать концерт и примерить национальные головные приборы: мордовское панго, чувашское хушпу и многое другое.

В 2016 году на День народного единства шел снег Фото: Антон СЕНЬКО

Рассказывайте, какие Дни народного единства запомнились вам - делитесь своими воспоминаниями в комментариях.