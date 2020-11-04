Гуляния в снегу, шары в небе, панго и хушпу на голове: как отмечали День народного единства в Самаре

В День народного единства на набережной всегда были большие гуляния
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
4 ноября 2020 года в Самаре День народного единства отмечают немного не традиционно. Из-за пандемии нет массовых гуляний, однако без праздника горожан не оставили. Можно получить ленточку-триколор, гуляя по осенней солнечной Самаре, можно наведаться в музей или посмотреть онлайн-лекцию. Полная программа праздника День народного единства 2020 в Самаре в нашем материале. Мы же решили вспомнить, как отмечали День народного единства в Самаре в предыдущие годы, когда хоть погода так не радовала, но и пандемия всех дома не держала.
2019 год: Снег, бег и баян
Год назад в этот день на склоне площади Славы лежил снег, а горожан поздравлял с праздником баянист Дмитрий Храмков. Интересные концерты, спортивный забег "В беге мы едины", площадки для тех, кто жаждет сдать нормы ГТО, павильоны с национальными нарядами. Несмотря на прохладную погоду, гостей на площадках праздника было много. Тогда даже можно было маску не носить!
В прошлом году на 4 ноября уже лежал снег
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
2018 год: Матрешки и шарики в небе
В 2018 году праздник удался на славу. Несмотря на холодный и сумрачный день, на площадь Славы пришли тысячи человек. На склоне состоялся танцевальный флешмоб, А потом все - взявшись за руки - встали в хоровод. Присоединиться к акции мог каждый житель Самары.
Самарцы могли примерить интересные наряды
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Победительница совместного конкурса от КП-Самара и правительства Самарской области "Нарисуй символ народного единства" получила подарок из рук губернатора, а вечером всех пригласили на концерт Юлианны Карауловой.
Тогда люди еще могли собираться вместе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Еще больше фотографий из 2018-го года здесь>>>
2017 год: в преддверии Чемпионата мира
В этом году вся Самара дышала ожиданием футбольного праздника и именно этой теме был посвящен и праздник в День народного единства. Горожанам предлагали отправиться в виртуальный тур на Самара Арену, поиграть в футбол.
Все ждали футбольный 2018-й
Фото: Андрей КУРОЧКИН
На площади в это время проходили концерты на сцене. А жители могли больше узнать о предстоящем в 2018 году торжестве.
2016 год: Метель и танцы в ковше
Четыре года назад в этот день был так. Просто посмотрите за окно!
Фото: Антон СЕНЬКО
В этом году на 4 ноября пошел снег. Он засыпал главную площадь города, но жителей, которые хотели праздника, это не остановило. Работала сельскохозяйственная ярмарка, малышей катали на санях ездовые хаски, а те, кто не боялся холода, играли в футбол прмо в снегу.
И вот такие танцы в ковше эскаватора
Фото: Антон СЕНЬКО
2015 год: привет из Космоса
Самым большим сюрпризом для самарцев в этом году стало видеообращение с МКС. Олег Кононенко, Михаил Корниенко и Сергей Волков поздравили жителей области с праздником прямо с орбиты!
Горожане могли примерить национальные головные уборы
Ну а жители города могли прогуляться по набережной, послушать концерт и примерить национальные головные приборы: мордовское панго, чувашское хушпу и многое другое.
В 2016 году на День народного единства шел снег
Фото: Антон СЕНЬКО
Рассказывайте, какие Дни народного единства запомнились вам - делитесь своими воспоминаниями в комментариях.