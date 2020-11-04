«От папы остались старое фото и комсомольский билет»: эстонец ищет в Самаре пропавшего отца

От Павла Воронкова у его сына осталась только старое фото и комсомольский билет. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Наши дороги разошлись, расти сына сама»

«Помогите найти моего отца – Павла Алексеевича Воронкова из Самары. Он много лет назад служил в Эстонии. Я не видел его уже много лет!», - такой душещипательный пост разместил у себя на страничке в соцсети эстонец Антон Парве.

Антон признается – отца совсем не помнит, когда тот ушел, мальчик был совсем маленьким. Мать в ответ на расспросы отмалчивалась, выведать хоть что-то у нее Антону удалось лишь когда ему исполнилось 13 лет. С тех пор мальчик не оставлял надежды когда-нибудь найти отца и встретиться с ним.

Таким был Павел Воронков 35 лет назад. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Мой отец - Павел Алексеевич Воронков, 1963 года рождения. Он познакомился с моей мамой Марикой во время военной службы в Эстонии, в городе Йыхви, - рассказал Антон Парве журналисту «КП-Самара». – Это был 1985-1986 гг. Между ними завертелся роман, они начали встречаться, мама забеременела, родился я.

Однако через два года срок службы у Павла подошел к концу, и он засобирался домой, в Куйбышев. Говорил Марике – уезжаю лишь на время, побываю дома, повидаюсь с родными, да вернусь к вам. Даже звал ее поехать с ним, но та предпочла остаться дожидаться любимого в Эстонии. Павел вернулся в Куйбышев один.

Маленький Антон с матерью Марикой. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Сначала они активно переписывались, посылали письма и телеграммы, - рассказывает Антон. – И в одном из писем Павел написал, что не вернется к нам с мамой, что отныне их дороги разошлись и мама будет растить меня одна. От папы у нас остались только старая черно-белая фотография да комсомольский билет.

Комсомольский билет отца почему-то остался у сына. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Хочу увидеть отца, сестру бабушку с дедушкой»

Антон Парве признается – поначалу в душе зрела обида на отца, который так легко отказался от сына. Скучал, плакал. Но потом желание найти родителя оказалось сильнее. Антон пробовал искать сам, с 2004 года несколько раз подавал заявку в программу «Жди меня», но все оказалось безрезультатно.

Хотя Антон уже взрослый самостоятельный мужчина, он не теряет надежды найти отца. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- У Павла Воронкова есть мама, моя бабушка, Лидия Николаевна Воронкова, дед Алексей Воронков. Есть брат Юрий Воронков. Он как-то написал моей маме, что у меня еще есть сестра, года на 2-3 младше. Я очень хочу найти хоть кого-нибудь: сестер, братьев, может бабушку и дедушку, может найти самого отца, - говорит Антон. - Ничего не помню, не знаю, но в душе большой интерес, желание пообщаться, взглянуть в глаза. Я ни на кого не держу обиды, жизнь есть жизнь, раз она так решила – то пусть. Но хочу найти, пообщаться хотя бы по скайпу. А лучше конечно увидеть лично, обнять. Хотя бы точно узнать, где он живет, и когда откроют границы после пандемии – взять и поехать к нему, может быть со всей семьей. Я всегда был эмоциональным, никогда не чувствовал отцовской поддержки, но сейчас я уже взрослый самостоятельный человек, и для меня важно хотя бы раз увидеть родного отца, пообщаться с ним.

Антон мечтает познакомить родного отца со своей женой и дочкой Николь. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Сейчас Антону Парве 35 лет, у него у самого трое детей – двое от первого брака уже почти взрослые – 15 и 18 лет. Хотя Антон разошелся с их матерью, связь с детьми поддерживает. Во втором браке подрастает 6-летняя Николь.

- Она не знает, что я ищу отца, ее дедушку, мы это не обсуждали. Но если удастся его найти, то мы ей все расскажем и, думаю, она будет очень рада, - говорит Антон.

Всех, кто что-либо знает о Павле Воронкове, его сын просит связаться с ним по телефону (+372)56886332 или e-mail parve.anton@gmail.com