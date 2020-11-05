За прошедшие сутки в Самарской области умерло 11 человек, заразившихся коронавирусом. Это один из худших показателей с начала пандемии. Заразились еще 187 человек, а общее количество заболевших достигло 16 701. Но и выздоравливает тоже много – за сутки выписали 284 человека. В регион были ужесточены ограничительные меры – на самоизоляции отправили граждан старше 65 лет, а школьников начиная с шестого класса перевели на онлайн-обучение. Глава региона во время поездки в Большечерниговский район проверял наличие лекарств в аптеках, а также зашел в местную больницу, узнав о наличии там медикаментов.

Умерло 11 человек, самому младшему было всего 38 лет

За последние сутки в Самарской области умерло 11 человек, что стало одним из худших статистических показателей за время пандемии. Общее количество жертв вируса приближается к трем сотням – умерло уже 296 человек. Чаще всего в зоне риска оказываются пациенты старшего возраста, имеющие сопутствующие заболевания. Но на этот раз среди умерших было два человека в возрасте 38 и 49 лет. В основном смертельные случаи фиксируются у пациентов, которые страдали различными заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 16 701 человек, из них 187 – за прошедшие сутки. Выздоравливает тоже много пациентов. С болезнью удалось справиться порядка 86% заразившимся, только за последние сутки выписали 284 человека.

Губернатор пошел по аптекам

Из-за большого количества заразившихся в Самарской области ввели ряд ограничений, отправив на самоизоляцию граждан старше 65 лет, а также ввели онлайн-обучение для школьников старше 6-го класса. На «удаленку» попросили и беременные, которые боятся заразиться, пока едут на работу в общественном транспорте. Они обратились к губернатору Дмитрию Азарову ввести для них удаленный режим работы. Этот вопрос сейчас прорабатывается. Рассказываем последние новости о коронавирусе по состоянию на 5 ноября 2020.

Глава региона между тем продолжает разбираться с вопросом доступности и наличия лекарств в аптеках региона. Ранее он поручил руководителям аптек запастись всеми необходимыми антибиотиками и противовирусными средствами, поскольку контрольные закупки показали, что во многих аптеках препараты отсутствуют. И сам отправился в аптеки во время рабочей поездки в Большечерниговском районе.

Там он лично зашел в одну из аптек, где ему рассказали, что препарат «Азитромицин» отпускается строго по назначению врача и имеется в достаточном количестве для взрослых и детей. Такие препараты как «Интерферон» и «Цефтриаксон» в аптеке отсутствовали, но фармацевт заверила губернатора, что в четверг ожидается их поставка.

Также глава региона проверил наличие лекарств в Большечерниговской центральной районной больнице. Главврач Андрей Мирошниченко рассказал, что по отдельным позициям лекарства поступают в небольшом количестве, но в целом их запас сформирован.