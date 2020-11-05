Положение о публичном конкурсе «Поспешишь – людей насмешишь»

Проект «Понимай знаки однозначно»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором Публичного конкурса (далее – Конкурса) является министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, расположенное по адресу 443060, Самара, улица Скляренко, 20.

Оператором Конкурса является самарский филиал АО «ИД «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 443100, Самара, ул. Лесная, 9.

1.2. Конкурс проводится Организатором самостоятельно за счет собственных средств.

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятия «Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике».

1.4. Конкурс проводится на русском языке.

1.5. Участником Конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста, постоянно проживающее на территории Самарской области Российской Федерации, являющееся гражданином Российской Федерации (далее – Участник).

1.6. Территория проведения Конкурса – Самарская область Российская Федерация.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в Конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник Конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. В случае объявления Участника Победителем, такой Участник обязан предоставить уполномоченным представителям Организатора следующие документы в виде отсканированных копий:

Копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3);

Копия страницы паспорта, содержащей информацию о регистрации по месту жительства Победителя;

Копия Свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (ИНН), при наличии;

Копия страхового свидетельства пенсионного фонда (СНИЛС).

2.4. Участник Конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в Конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения призов от Организатора.

2.5. Расходы на телефонные переговоры Участника Конкурса, связанные с его регистрацией для участия в Конкурсе и во время его проведения, оплачиваются Участником самостоятельно и Организатором не компенсируются (не возмещаются).

2.6. В случае, если Победитель желает получить приз по месту нахождения Оператора, транспортные и иные расходы, включая расходы на проживание, связанные с приездом Победителя Конкурса к месту получения призов и обратно, Организатором Конкурса не компенсируются (не возмещаются).

2.7. Лицо, принявшее участие в Конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных Организатору Конкурса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ, ПРИЗЕ.

3.1. Информация о призах содержится в разделе 4 настоящего Положения.

3.2. Призы вручаются по месту нахождения Оператора (п. 1.1), или путем доставки на адрес Победителя. Время вручения оговаривается Оператором с Победителем индивидуально.

3.3. Победитель Конкурса вправе получить призы не позднее 30.12.2020.

3.4. Срок хранения невостребованных призов до 30.12.2020.

3.5. Участник Конкурса, признанный Организатором Победителем, обязан подтвердить свою личность паспортом, получить призы лично или через доверенное лицо (при наличии у него доверенности). Для получения призов Победитель обязан предъявить Оператору документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Положения.

4. УСЛОВИЯ (ОПИСАНИЕ) КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в период с 03 ноября 2020 года по 30 декабря 2020 года. Конкурс проводится в 6 (шесть) этапов:

5 (пять) отборочных этапов проходят на официальных страницах KP.RU в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и «Одноклассники». Победителей каждого этапа определит Организатор Конкурса. В начале каждого этапа появляется пост в социальной сети ВКонтакте, Facebook и «Одноклассники» Комсомольской правды в Самаре. Участник должен оставлять под ними комментарий. Участник может стать победителем только одного отборочного этапа, но участвовать может в каждом из пяти этапов.

1-й этап: 9.11 -12.11

2-й этап: 16.11 -14.11

3-й этап: 23.11 -25.11

4-й этап: 30.11 - 2.12

5-й этап: 07.12 – 09.12

6-й этап (финальный) проводится на официальных сайтах KP.RU с 09 декабря по 12 декабря, во время которого Жюри выберет трех Главных Победителей из Победителей 5-ти предыдущих этапов.

Имена Победителей каждого этапа Конкурса будут опубликованы на площадках их проведения.

4.2. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных Организатором Конкурса с целью участия в Конкурсе.

4.3. Условия Конкурса

Для участия в каждом из отборочных этапов Конкурса Участникам необходимо придумать и описать в комментариях на официальных страницах KP.RU в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и «Одноклассники» ситуацию, когда спешка за рулем или при переходе проезжей части дороги оказалась нелепой, неоправданной и даже рискованной. Автор самой поучительной истории получит приз.

4.4. Размер и форма призов Победителю Конкурса:

Фонд Конкурса составляют следующие призы:

5 единообразных призов в различных номинациях - Термос Арктика 2,2л стоимостью менее 4 тыс рублей

3 приза от членов жюри - Умная колонка Яндекс станция Мини стоимостью менее 4 тыс рублей

Стоимость, цвет, другие параметры и характеристики призов определяются по усмотрению Организатора Конкурса и могут не совпадать с ожиданиями Участников.

Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится.

Призы не подлежат обмену и возврату.

Организатор и Оператор не несут ответственности в случае, если обладатели призов не могут осуществить их получение ввиду отсутствия необходимых документов или любых других причин, при условии выполнения Организатором своих обязанностей.

Все прочие расходы, связанные с получением Участниками призов, оплачиваются Участниками за собственный счет.

Невостребованные призы остаются в собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

4.5. Определение Победителей Конкурса:

4.5.1 Победитель определяется среди пользователей, которые выполнили все условия Конкурса. Победителей первых 5-ти этапов определяет Организатор, оценивая достоверность и креативность отчетов, а также количество лайков, которое является ориентиром для определения победителей, но не абсолютным критерием. Победителей 6-го этапа определяет Жюри, в том числе с учетом результатов голосования читателей сайта kp.ru.

4.5.2 В состав Жюри входят:

представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, самарского филиала АО ИД Комсомольская правда, ОГИБДД УМВД РФ по Самарской области и ОНФ.

4.6. При оценке творческих работ Организатор и Жюри не будут обладать какими-либо сведениями об Участниках, отправивших творческие работы.

Главными Победителями Конкурса признаются работы, набравшие наибольшее количество голосов по итогам голосования Жюри.

4.7. Порядок, место и сроки получения призов:

Участники Конкурса, признанные Победителями, в течение 10 рабочих дней со дня объявления Победителей, будут извещены о порядке, месте и сроке получения призов Оператором Конкурса по телефону и/или электронной почте и/или личным сообщением в соцсетях.

Доставка призов осуществляется за счет Организатора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном Конкурсе.

5.2. Организатор и Оператор вправе организовать фото / видеосъемку Победителей и Участников Конкурса. Победитель и Участник Конкурса, принявшие участие в фото / видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции Организатора и Оператора Конкурса. Участие Победителя и Участника Конкурса в фото/ видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

5.3. Организатор и Оператор Конкурса не вступает в переписку и переговоры с Участниками Конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением.

5.4. Организатор и Оператор Конкурса не несут ответственности за работу операторов телефонной связи и качество предоставляемых ими услуг.