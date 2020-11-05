Положение о публичном конкурсе «28 дней без нарушений»

Проект «Понимай знаки однозначно»

1.1. Организатором Публичного конкурса (далее – Конкурса) является министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, расположенное по адресу 443060, Самара, улица Скляренко, 20.

Оператором Конкурса является самарский филиал АО «ИД «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 443100, Самара, ул. Лесная, 9.

1.2. Публичный конкурс проводится организатором самостоятельно за счет собственных средств.

1.3. Публичный конкурс проводится в рамках проведения мероприятия «Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике».

1.4. Публичный конкурс проводится на русском языке.

1.5. Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста, постоянно проживающее на территории Самарской области Российской Федерации, являющееся гражданином Российской Федерации.

1.6. Территория проведения конкурса Самарская область Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие. Участником считается зарегистрированный в конкурсе автомобиль.

2.3. В случае объявления Участника Победителем, такой Участник обязан предоставить уполномоченным представителям Организатора следующие документы в виде отсканированных копий:

Копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3);

Копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной регистрации Победителя;

Копия Свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (при наличии);

Копия страхового свидетельства пенсионного фонда;

2.4. Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения призов от организатора.

2.5. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с его регистрацией для участия в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организатором не компенсируются (не возмещаются).

2.6. Транспортные расходы и иные расходы, включая расходы на проживание, связанные с приездом участника (победителем конкурса) к месту получения призов и обратно организатором конкурса не компенсируются (не возмещаются).

2.7. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организатору конкурса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ, ПРИЗЕ.

3.1. Информация о призах содержится в разделе 4 настоящего Положения.

3.2. Призы вручаются по месту нахождения оператора (п. 1.1), или путем доставки на адрес победителя. Время вручения оговаривается оператором с победителем индивидуально.

3.3. Победитель конкурса вправе получить призы не позднее 30.12.2020.

3.4. Срок хранения невостребованных призов до 30.12.2020.

3.5. Участник конкурса, признанный организатором победителем, обязан подтвердить свою личность Паспортом, получить призы лично или по доверенности. Для получения призов победитель обязан предъявить оператору документы, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения.

4. УСЛОВИЯ (ОПИСАНИЕ) КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в период с 03 ноября 2020 года по 30 декабря 2020 года.

Конкурсные записи будут размещены на официальной странице самарского филиала «Комсомольской правды» в социальной сети ВКонтакте, Инстаграм и Одноклассники 31.07.2020

Заявки на участие в конкурсе принимаются в период с 07 ноября 2020 года по 9 ноября 2020 года на парковке ТЦ МегаСити по ул. Ново-Садовая, 160М.

Регистрация финальных показателей проводится 4, 5 и 6 декабря на парковке ТЦ МегаСити по ул. Ново-Садовая, 160М.

Победители конкурса определяются жюри с 07.12.2020 по 15.12.2020.

Имена победителей Конкурса будут опубликованы с 15.12.2020 на официальной странице «Комсомольской правды» в социальной сети ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.

20.12.2020 пройдет заключительная пресс-конференция с награждением главных победителей.

4.2. Участвуя в конкурсе, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных организаторами конкурса с целью участия в конкурсе.

4.3. Условия конкурса

Для участия в Конкурсе Участникам необходимо совершить следующие действия:

• 7, 8 или 9 ноября 2020 года с 11.00 до 16.00 приехать на парковку ТЦ Мега Сити (Ново-Садовая улица, 160М), найти волонтеров акции и получить у них талон для участия, на котором будет зафиксирован автопробег на начало челленджа.

• Получить наклейку на автомобиль с логотипом акции, она должна находиться на заднем стекле на протяжении всего периода акции.

• Сделать на своей странице в социальной сети репост поста с объявлением о начале акции из официальных групп самарского филиала Комсомольской правды и не удалять его до конца конкурса. Страница участника должна быть открыта.

• До 6 декабря разместить на своей странице в соцсетях фотографии или видоотчеты о своем участии в акции с хештегами #понимайоднозначно и #28днейбезнарушений. Каждый размещенный отчет равен +10 километров пробега к финальному результату участника.

• 5, 6, 7 декабря 2020 года с 11 до 16.00 приехать на парковку ТЦ Мега Сити (Ново-Садовая улица, 160М) с 11.00 до 16.00, найти волонтеров акции и зафиксировать окончательный пробег. В дальнейшем сотрудники оГИБДД УМВД РФ по Самарской области проверят соблюдение правил водителем на участвующем в акции автомобиле.

4.4. Размер и форма призов победителям конкурса:

Фонд конкурса составляют следующие призы:

1 место - Телефон Смартфон Honor 20 128 ГБ,

2 место - Видеорегистратор, радар-детектор Dunobi

3 место - Наушники TWS Samsung Galaxy

Приз жюри - Фонарь - прожектор Фотон

Стоимость, цвет, другие параметры и характеристики Призов определяются по усмотрению Организатора Конкурса и могут не совпадать с ожиданиями Участников.

Участники, получившие призы, самостоятельно несут обязанность по уплате налога и ответственность за неуплату налога в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится.

Призы не подлежат обмену и возврату.

Организатор и Оператор не несет ответственности в случае, если обладатели призов не могут осуществить их получение ввиду отсутствия необходимых документов или любых других причин, при условии выполнения Организатором своих обязанностей. Все прочие расходы, связанные с получением Участниками призов, оплачиваются участниками за собственный счет.

Невостребованные призы остаются в собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

4.4. Определение победителей конкурса:

Победитель определяется среди пользователей, которые выполнили все условия конкурса. Победителей определяет жюри, оценивая достоверность и креативность отчетов; а также ранжируя участников по размеру пробега автомобиля и числу нарушений, совершенных в дни проведения акции.

В состав жюри входит:

представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, самарского филиала АО ИД Комсомольская правда, ОГИБДД УМВД РФ по Самарской области и ОНФ.

4.5. При оценке Творческих работ экспертное жюри не будет обладать какими-либо сведениями об Участниках, отправивших Творческие работы.

Победителем конкурса признаются участники, сделавшие больший пробег при минимальном числе нарушений. Участие в промежуточных челленджах добавляет +10 километров в автопробегу.

4.6. Порядок, место и сроки получения призов:

Участники Конкурса, признанные Победителями, в течение 10 рабочих дней со дня объявления Победителей, будут извещены о порядке, месте и сроке получения призов Оператором Конкурса по телефону и/или электронной почте и/или личным сообщением в соцсетях.

Доставка призов осуществляется за счет Организатора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.6. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном конкурсе.

5.7. Организатор и Оператор вправе организовать фото/ видеосъемку победителей и участников конкурса. Победитель и участник конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организатора конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда». Участие победителя и участника конкурса в фото/ видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

5.8. Организатор и Оператор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.

5.9. Организатор и оператор конкурса не несет ответственности за работу операторов телефонной связи и качество предоставляемых ими услуг.