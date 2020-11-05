На дорогах не должны умирать! В Самарской области бороться с ДТП будет проект "Однозначно"

Самарская область стала 16-м регионом, присоединившимся к проекту

Самарская область присоединилась к регионам, участвующим во всероссийском социальном проекте "Однозначно". Цель кампании - добиться снижения показателя смертности на дорогах в России и в нашем регионе. Цель, которую ставит президент России Владимир Путин, - смертность в ДТП до 4 человек на 100 тыс.

Сейчас ситуация, конечно, не такая радужная. В Самарской области уже в этом году погибли 220 человек. Как объясняют представители областного ГИБДД, самих аварий становится меньше, но они получаются более жесткими и уносят больше жизней. Это может быть связано и с тем, что водители все чаще нарушают скоростной режим. Также повлиять на обстановку могла пандемия, когда люди долгое время не садились за руль транспортного средства или отвыкли от дорожной обстановки и начали нарушать правила как пешеходы.

Напомнить о дорожных опасностях и о необходимости соблюдать правила дорожного движения как раз и призвана социальная кампания, о старте которой сообщили министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. Информационно-просветительская работа ведется при поддержке Правительства Самарской области.

Как рассказал заместитель министра транспорта Самарской области Андрей Спиридонов, в рамках кампании будут проходить различные активности. Инспекторы ГИБДД придут в школы и детские сады, чтобы напомнить будущим водителям и пешеходам о самых важных правилах. Опыт подсказывает, что иногда именно дети и становятся проводниками этих знаний в семье, напоминая о них родителям.

Также в ходе кампании будут транслироваться аудио и видеоролики, напоминающие автомобилистам и пешеходам о том, что жизнь - важнее спешки.

Жители Самарской области смогут и выиграть полезные призы, просто приняв участие в двух конкурсах на площадках "Комсомольской правды" и доказав, что правила дорожного движения для них не пустой звук.

Первый конкурс пройдет и для водителей и для пешеходов. Он называется «Поспешишь — людей насмешишь» (положение о конкурсе здесь). В социальных сетях КП -Самара ВКонтакте раз в неделю, начиная с 9 ноября, будут появляться посты с призывом рассказать историю о спешке, которая отнюдь не принесла пользу. Под каждым постом будут выбраны победители, а главные призеры по итогам получат отличные подарки.

Участвовать во втором конкурсе могу водители, которые уверены в своих силах. Для того, чтобы проверить себя в челлендже 28 дней без нарушений (положение о конкурсе здесь), нужно в один из дней 7, 8 или 9 ноября приехать на площадку - парковку перед ТЦ Мегасити, найти волонтеров и зарегистрировать у них свой начальный пробег. Через месяц - 4,5,6 декабря вернуться сюда и зафиксировать итоговую цифру. Те, кто больше всего проехал и совершил меньше всего правонарушений, получит призы. Увеличить свой пробег можно не только крутя баранку, но и участвуя в промежуточных челленджах в сообществах КП-Самара, выкладывая фотографии с хештегами. Более подробную информацию ищите в группе ВК КП-Самара.

Соблюдайте правила, участвуйте в наших конкурсах и берегите себя! Пусть дороги в Самарской области будут безопасными!