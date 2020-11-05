От Ивана Сергеева ждут голов после неудачного матча с "Торпедо" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Акрон» — 3-1.

7 ноября 2020 года «Крылья Советов» и «Акрон» сыграют между собой в 20 туре ОЛИМП-ФНЛ. Фаворит в долгожданном дерби Самарской области очевиден, но в таких поединках всегда можно ждать сюрпризы.

«Крылья» расположились на 4-й позиции. В минувшие выходные они сильно расстроили своих болельщиков, уступив на выезде одному из главных конкурентов за место на вершине — московскому «Торпедо». Сейчас коллектив Игоря Осинькина намерен вернуться в тройку лидеров, тем более, что соперник вполне проходимый. Почти все основные игроки в строю. Из-за желтых карточек встречу пропускает Гацкан, но его место в центре поля могут занять Витюгов, Якуба или Горшков. Оптимизма фанатам «КС» добавляет тот факт, что в строю все атакующие игроки. Голов, в частности, ждут от Сергеева, который в прошлом туре не сумел огорчить экс-одноклубников из столицы.

«Акрон» в предыдущем туре наконец-то победил после длительной серии поражений. Тольяттинцы оказались сильнее «Текстильщика». Сейчас они на 17 месте, но в случае триумфа в областной столице имеют все шансы выбраться из опасной зоны. У гостей должно быть все в порядке с эмоциями, недавно команду возглавил Игорь Пикущак, а смена тренера почти всегда сказывается положительно на настрое игроков. На днях клуб подписал нового голкипера — Юрий Нестеренко из «Ротора» призван заменить травмированных вратарей. Самарской публике хорошо знаком нападающий Артем Делькин — он выступал в составе «Крыльев», а затем забивал им будучи футболистом «Оренбурга».

Специалисты отдают предпочтение хозяевам. В то же время эксперты уверены, что «Акрон» не сдастся без боя, учитывая статус матча и его значимость для каждой из сторон.

Противостояние «Крыльев» и «Акрона» будет обслуживать бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Стартовый свисток на «Самара Арене» прозвучит в субботу 7 ноября в 16:00 по местному времени (в 15:00 по московскому). Погода ожидается дождливая. Игру покажут в «Яндекс.Эфире».