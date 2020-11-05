Полное расписание трансляций матчей 14 тура чемпионата России по футболу РПЛ 2020/2021: на каких каналах покажут игры 6 – 8 ноября

«Зенит» и «Краснодар» (на фото) после не самых удачных матчей в Лиге чемпионов сыграют друг с другом в Петербурге. Фото: ФК «Краснодар» / vk.com/fckrasnodar

В пятницу, субботу и воскресенье 6, 7 и 8 ноября пройдут восемь матчей 14 тура чемпионата России РПЛ 2020/2021. Представляем полное расписание телевизионных трансляций игр и рассказываем, на каком канале их посмотреть.

Откроет программу тура игра на стадионе «Фишт», где «Сочи» примет пока что главного неудачника сезона «Уфу». Команда из столицы Башкирии в 13 матчах набрала шесть очков. Столько же у «Ротора», но волгоградцы обходят «Уфу» по дополнительным показателям. Игру «Сочи» и «Уфы» покажут одновременно по «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Сочи» какое-то время шел в лидерах турнирной таблицы РПЛ, но потом последовал спад и южане откатились на шестое место. На одно очко команда Владимира Федотова отстает от «Динамо» и «Ростова». Бело-голубые в этом туре сыграют с «Локомотивом», который расположился непривычно низко – на седьмом месте. Но в случае победы «железнодорожники» обойдут «Динамо». Матч пройдет в воскресенье, 8 ноября, на «ВТБ Арене» в 19.00. В прямом эфире его покажет «Матч Премьер».

«Ростов» же после победы над «Спартаком» в 13 туре отправится в гости к еще одной команде – ЦСКА. «Армейцы» - лидеры чемпионата России. Турнирную таблицу РПЛ они возглавили в прошлом туре после осечки «Спартака» и теперь постараются удержаться на вершине. Игра пройдет также в воскресенье, 8 ноября, на «ВЭБ Арене» в 16.30. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч Премьер».

Но центральная игра в этом туре пройдет в Санкт-Петербурге. В воскресенье, 8 ноября, в 19.00 там встретятся два участника Лиги чемпионов – «Зенит» и «Краснодар». Обе команды в трех матчах главного клубного турнира Европы набрали всего по одному очку. При этом «Зенит» сделал это в эту среду, упустив дома победу над «Лацио». «Быки» в этом туре Лиги чемпионов могли брать очки, но не удержали победу в матче с «Севильей», которая вдесятером отыгралась с 0:2 и в итоге победила 3:2. И «Зениту», и «Краснодару» предстоит реабилитироваться за свои осечки.

Огня в это противостояние добавляет положение в турнирной таблице. «Зенит» начал погоню за новым лидером сезона ЦСКА. Сейчас петербуржцы отстают от «армейцев» на два очка. А «Краснодар» вообще не участвует в этой гонке – южане аж на 10 месте. Коронавирус, травмы и игра на два фронта серьезно ударили по «быкам».

Расписание трансляций матчей 14 тура чемпионата России РПЛ

6 ноября 2020

19.00 «Сочи» – «Уфа». Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

7 ноября 2020

14.00 «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция «Матч Премьер».

16.30 «Арсенал» (Тула) – «Ротор» (Волгоград). Прямая трансляция «Матч Премьер».

19.00 «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция «Матч Премьер».

8 ноября 2020

14.00 «Химки» - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция «Матч Премьер».

16:30 ЦСКА – «Ростов». Прямая трансляция «Матч Премьер».

19.00 «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Краснодар». Прямая трансляция «Матч ТВ».

19.00 «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция «Матч Премьер».