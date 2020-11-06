Коронавирусный удар по спорту: когда Самара снова «встанет на лыжи»?

Иван Мотынга много лет развивает дзюдо и спорт в целом в Самарской области. Фото: мотынга.рф

От коронавируса – быстрым шагом

Пандемия стала испытанием на прочность для многих областей – системы здравоохранения, различных сфер бизнеса и… привычного образа жизни каждого из нас. Поход в магазин – в маске, в кинотеатр – соблюдая дистанцию, а для занятий спортом - вообще лучше потренироваться с онлайн-наставником, не выходя из дома. О том, как затянувшаяся короновирусная атака отразилась на спорте Самарской губернии, рассказал гость радиостудии «Комсомолки» - депутат Красноглинского района, президент федерации дзюдо ПФО Иван Мотынга.

- Удар по развитию спорта эпидемиологическая обстановка нанесла, конечно, существенный, - признал Иван Анатольевич. – Весной все спортивные залы были закрыты, дети не только не могли продолжать тренировки, но и оказались в режиме самоизоляции. Если команды высших спортивных достижений – сборные страны – могли тренироваться на обособленных базах, детский и любительский спорт замер. Хотя этого можно было, наверное, избежать: если по торговым центрам разрешалось ходить, то почему нельзя организовать занятия спортом на улице?

По словам Ивана Мотынги, полгода без регулярных тренировок подкосили все виды спорта без исключения. Хотя многие тренеры на свой страх и риск все-таки вывозили своих подопечных загород, например, для занятий футболом – не самым контактным видом спорта. Дело в том, что иначе дети могли потерять все полученные ранее навыки – мышечная память у юных спортсменов не так хороша, как у взрослых.

- А для дзюдо, борьбы, бокса, силовых видов спорта тренировки были недоступны без спортивных залов, как и для фитнес-индустрии, - говорит Иван Мотынга. – Сейчас появилась возможность заниматься и в спортивных центрах, и на улицах, но на прежний уровень по охвату населения мы не вышли. Люди боятся, перестраховываются. Не уверен, что это правильно для всех. Здоровая умеренная физическая нагрузка поднимает иммунитет – хотя бы быстрая ходьба, которая полезнее даже бега трусцой.

Успех – в спаренных уроках физры?

Иван Мотынга считает, что у самарцев, прежде всего, отсутствует мотивация для занятий спортом. И тот факт, что урокам физкультуры в школах добавили лишний час, проблему не решает.

- Когда-то уроки физкультуры были спаренными, а потому интересными, - говорит Иван Анатольевич. – У учителя было время увлечь ребят, объяснить правила командных игр – пионербола, баскетбола, футбола, волейбола. За час многого не успеешь. К тому же детско-юношеские спортивные школы относятся не к минспорта, а к министерству образования, для которого в приоритете среднеобразовательные школы и детские сады. Но у нас американская система не работает – в США при школах и колледжах имеются стадионы и огромные залы.

Иван Мотынга уверен: для возрождения спорта изобретать велосипед ни к чему – достаточно вернуть в школы спаренные уроки физкультуры. Во время пары ребята могли бы не урывками, а полностью отдаться либо игре, либо легкой атлетике, либо лыжам (зимой).

- Зимой Европейская федерация дзюдо вышла с инициативой «Дзюдо в школы», - рассказал Иван Анатольевич. – Я это начинание поддерживаю. Если сделать школы площадками для развития какого-то базового вида спорта – дзюдо, борьбы, футбола, - детям будет интересно. Есть ведь обучающие семинары для учителей физкультуры (например, в федерации дзюдо) - они будут получать азы по видам спорта, которые будут культивироваться в школе. В спорте вообще наблюдается большая кадровая проблема: нужен закон о регулировании преподавательской деятельности – педагогический состав для развития спорта не менее важен чем обеспеченность спортивной инфраструктурой.

Площадок много не бывает, бывают маленькие

В ходе программы в эфир дозвонился житель «Кошелев-Проекта» с вопросом: когда и в новом густонаселенном районе Самары появятся спортивные объекты? Иван Мотынга посоветовал самим жителям проявить гражданскую инициативу и настойчивость.

- Дело быстрее сдвинется с мертвой точки, если население района соберет как можно больше подписей, - пояснил депутат. – Чтобы появился полноценный стадион, а не только многофункциональные площадки, нужна общая заинтересованность, в одиночку я вряд ли смогу что-то сделать. На Мехзаводе же удалось совместными усилиями открыть и отстоять спортивный зал, который несколько раз пытались закрыть. Главное – действовать вместе.

По словам Ивана Мотынги, сегодня у нас спорт-объектов катастрофически мало для развития спорта.

- Не хватает и бассейнов. Причем, чтобы растить чемпионов, это должна быть не «короткая вода», а 50-метровые дорожки. Не обустроены для занятий спортом и дворовые территории. Площадки есть, но о каком спорте может идти речь, если они 15 на 20 метров? Полторы калды – от такого размера должен идти отсчет. Чтобы и баскетболом, и хоккеем можно было заниматься. Площадки появляются там, где за них голосуют жители.

Должно ли быть какое-то промежуточное звено между жителями и властью, чтобы доносить чаяния и основные вопросы по спортивным делам? Например, какова роль в этом Консультативного совета при секретариате Самарского регионального отдела партии «Единая Россия»?

- Я пока не знаю ни тех людей, которые будут работать в этом консультативном совете, ни где он будет работать, ни каким образом, - прокомментировал Иван Мотынга. - Куда обращаться-то? Есть спортивная Федерация, Минспорта, городской департамент – они всегда открыты. В Федерацию, например, любой родитель может прийти и рассказать о проблеме. Это общественная организация, она для этого и создана. Руководители федераций должны быть открыты для всех людей, а не только для чиновников. Интересует человека вопрос по развитию дзюдо – обращается в федерацию по дзюдо. Интересуют футбольные дела – обращается в федерацию по футболу. У меня, например, телефон не умолкает, причем звонят не только по дзюдо, но и как депутату по вопросам благоустройства, образования. А зачем создан этот Консультативный совет, я, честно говоря, не знаю. Нужно разобраться, хотя бы кто в него войдет – надеюсь, это будут компетентные в вопросах спорта люди. Тогда он будет в помощь и во благо.

В завершении программы спортсмен затронул проблему «ямы», в которую после окончания спортивных школ попадают подростки.

- Спортом хотят заниматься многие – и дети, и родители. Но у нас провал с 15 до 18 лет – ребята, выходя из детских клубов по игровым видам спорта, не знают, куда дальше податься. Хочу обратиться к руководителям профессиональных команд: включайте ребят в составы, и они будут составлять костяк ваших команд. Пока этого не случится, так и будем приглашать в команды иностранцев. В Самарской области есть много талантливых игроков, и нельзя терять их из виду.