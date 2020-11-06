Топ-5 причин обратиться в «Реавиз»

Многопрофильная клиника «Реавиз»- современный медицинский центр.

Ситуация с пандемией коронавируса нас многому научила. Даже самые беспечные люди поняли: здоровье не шутка, его надо беречь. И доверять лечение и профилактику лучше квалифицированным специалистам. Именно такие ждут самарцев в многопрофильной клинике «Реавиз»: большая часть ее врачей - преподаватели кафедр одноименного медицинского университета с учеными степенями и званиями. Мы выяснили, почему люди обращаются именно в эту клинику.

Причина №1: на пациентах время не экономят

- Наша семья последние два года лечится только тут. Врачи всегда найдут время на пациентов, не ограничиваясь нормативом 10 минут на пациента, как мы привыкли, - делится впечатлениями Инна Шилова.

Это часть общей стратегии. По мнению специалистов многопрофильной клиники, зачастую именно вдумчивая беседа без излишней спешки позволяет поставить правильный диагноз и найти грамотное решение проблемы.

Квалифицированные специалисты всегда найдут время для обстоятельной беседы с пациентом.

Причина №2: все высококвалифицированные специалисты в одном месте

Многопрофильная клиника «Реавиз» www.reaviz.com сегодня – это современное медицинское диагностическое оборудование экспертного класса и уникальные методики, применяемые в оперативном лечении. Медучреждение оказывает полный спектр услуг – от диагностики до сложнейших операций. И все эти услуги можно получить в одном месте от команды высококлассных специалистов.

- Многопрофильная клиника «Реавиз»- современный медицинский центр, объединяющий врачей по более чем 70-ти направлениям хирургического и терапевтического профиля.

У нас работает 35 кандидатов медицинских наук и 10 докторов медицинских наук. Основными нашими направлениями являются пластическая хирургия, общая хирургия с приоритетом в лапароскопическую и малоинвазивную хирургию, травматология и ортопедия, урология и гинекология, колопроктология, сердечно-сосудистая хирургия, кардиология, гастроэнтерология и многие другие, - рассказывает кандидат медицинских наук, заведующий стационаром многопрофильной клиники «Реавиз» Игорь Ишутов.

Главное преимущество многопрофильной клиники в том, что пациента могут посмотреть врачи любой специальности. В сложных случаях будет собран консилиум с участием специалистов разного профиля.

Здесь работают 35 кандидатов медицинских наук и 10 докторов медицинских наук.

Причина №3: точная и уникальная диагностика

«Реавиз» - это поликлиника, лаборатория, круглосуточный стационар, оснащенный современным анестезиологическим оборудованием и реанимация.

В многопрофильной клинике «Реавиз» большое внимание уделяется работе диагностического направления. Поставить правильный диагноз помогает самое современное оборудование: рентген, компьютерные томографы, аппараты УЗИ. Есть диагностический кабинет, оснащенный оборудованием для эндоскопической диагностики. Это весьма точный и довольно быстрый способ диагностики и лечения, но многие пациенты боятся этой процедуры. А зря. Новые технологии позволяют свести дискомфорт к минимуму. Так, диаметр вводимой трубки эндоскопа – всего 9 миллиметров, а саму процедуру можнопровести под местной анестезией или в условиях медикаментозного сна.

На протяжении всего исследования пациенты находятся в надежных руках: врачи-эндоскописты клиники «Реавиз» - практикующие десятилетиями хирурги, которые легко распознают сложные патологии на ранних стадиях и имеют опыт работы в экстренных ситуациях. Кроме того, эндоскопия позволяет удалить из организма инородные тела, безболезненно брать материалы на биопсию, а также установить варикозное расширение вен. Кстати, в лечении венозных патологий флебологии - врачи «Реавиза» - достигли серьезных успехов. Среди уникальных для Самары направлений – проведение операций при лимфатических отеках конечностей, а также при варикозной болезни вен таза.

Операции проводят опытные врачи под началом сердечно-сосудистого хирурга, профессора Сергея Столярова.

В клинике «Реавиз» есть все современное диагностическое оборудование: компьютерные томографы, аппараты УЗИ и многое другое.

Причина №4: помощь во всех сферах

Одно из важнейших направлений многопрофильной клиники «Реавиз» www.reaviz.com

- отделение травматологии и ортопедии. На его базе сформирован и успешно работает уже почти 5 лет первый в городе частный травмпункт. Его специалисты неизменно демонстрируют профессионализм, качество и скорость оказания помощи. А то, что травмпункт находится при многопрофильной клинике, открывает дополнительные возможности для пациентов. Так, если пациент поступил с инфицированной раной, он может рассчитывать на помощь гнойного хирурга. В сложных случаях – при тяжелой скелетной травме или серьезных порезах – можно оперативно собрать консилиум врачей и провести экстренную операцию: в клинике имеется операционная и работает стационар.

Медучреждение оказывает полный спектр услуг – от диагностики до сложнейших операций.

Причина №5: забота о красоте через внимание к здоровью

С этим тезисом сложно не согласиться. А если что-то в себе не нравится, внешность всегда можно усовершенствовать.Подарить женщине привлекательность и уверенность в себе помогут специалисты Центра пластической хирургии многопрофильной клиники «Реавиз». Еженедельно здесь выполняется около полутора десятков операций по эстетико-оперативной коррекции лица и тела. Все хирурги имеют более чем 20-летний опыт работы.

Красивая улыбка не менее важна для придания уверенности в себе. Стоматологическое отделение многопрофильной клиники располагает всем необходимым для решения задач, связанных со здоровьем полости рта. Врачи – высококлассные специалисты с международным опытом работы. Они проводят манипуляции любой сложности, включая лечение, имплантацию и протезирование. Конкурентное преимущество отделения - возможность выполнить большинство манипуляций под наркозом, пройти весь комплекс диагностических исследований, включая 3D-диагностику и консультацию врачей смежных специальностей.

Будьте здоровы и красивы!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Павел Золотарев,д.м.н, проректор по лечебной работе многопрофильной клиники «Реавиз»:

- Мы также оказываем помощь в системе обязательного медицинского страхования, имеем лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Наша клиника активно участвует в клинических исследованиях препаратов по международным стандартам. Сеть производственных аптек «Реавиз» https://vk.com/reavizcom

предлагает более 3 тысяч готовых лекарственных форм - вакцины зарубежного и отечественного производства, лечебное и детское питание, медицинские приборы и прочее. Фармацевты аптеки смогут приготовить препарат по индивидуальному заказу и рецепту врача.

КАК НАС НАЙТИ

Многопрофильная клиника «Реавиз»

г. Самара, ул. Советской Армии, 243

Телефон регистратуры: (846) 3-21-21-21

www.reaviz.com

https://www.facebook.com/mpkreaviz/

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