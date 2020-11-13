В Самаре в новом офисе «ЭнергосбыТ Плюс» прошел день проверки долгов в рамках акции «Не копи долги»

На вопросы должников отвечал лично Илья Морозов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новом флагманском офисе компании «ЭнергосбыТ Плюс» на Мирной, 162, прошел день проверки долгов в рамках акции «Не копи долги». По ее условиям клиенты с задолженностью свыше 4 месяцев могут оплатить счет и получить приз. Для участия в акции необходимо до 13 декабря 2020 года погасить не менее 20% задолженности и заключить договор рассрочки на полгода на оставшуюся сумму. Первым ста клиентам, выполнившим эти условия, энергокомпания подарит сертификаты в супермаркет на 1000 рублей.

Для удобства прием идет в порядке электронное очереди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Быстро и без очередей

Валентине Степанищевой 80 лет. Онлайн-технологии для нее что-то из области фантастики, поэтому для переоформления документов она пришла в новый офис компании «ЭнергосбыТ Плюс», что накануне открылся на улице Мирная, 162. В условиях сложной эпидемиологической обстановки теплоэнергетики активно развивают все возможные удаленные каналы связи. Сейчас клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут передать показания счетчиков, узнать состояние счета, решить любой свой вопрос через сайт компании. Но есть категория граждан, которые требуют более внимательного отношения, как раз для них в Кировском районе Самары появился новый офис. Он будет работать с понедельника по четверг с 8.00 до 18.00, в пятницу - с 8.00 до 17.00, а вот в выходные вопросы придется решать дистанционно.

Здесь клинет может решить почти любой вопрос Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мне необходимо переоформить документы. В новом офисе все очень удобно, просторно, свободно, много окон для обслуживания, нет очередей, - отмечает Валентина Дмитриевна. Оказалось, что пенсионерка - очень ответственный плательщик, у нее даже обнаружлась переплата за услуги. А вот для тех, кто не всегда вспоминает о необходимости оплатить коммунальные услуги, теплоэнергетики проводят дни проверки задолженности в рамках акции «Не копи долги». Раз в две недели в одном из окон обслуживания все желающие из числа клиентов компании «ЭнергосбыТ Плюс» смогут получить комплексную консультацию по урегулированию задолженности. Первая подобная встреча прошла в новом офисе на Мирной.

В новом офисе просторно и светло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Должникам навстречу

- Мы впервые запускаем такую услугу. В дни акции можно будет проверить задолженности не только по теплу перед нашей компанией, но и дополнительно узнать информацию о вашем долге, который числится у службы судебных приставов. «Дни проверки долгов» будут проходить раз в две недели в разных офисах, где именно, мы будем анонсировать заранее, - отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для клиентов, накопивших долги, компания предлагает несколько способов решить проблему в досудебном порядке. В том числе можно заключить рассрочку на срок до полугода. Кроме того, теплоэнергетики традиционно проводят тематические акции.

- Скоро стартует наша предпраздничная акция «В новый год без долгов». Люди могут погасить свою задолженность и получить в счет будущих начислений 1000 рублей на свой лицевой счет, - напомнил Илья Морозов. - Сейчас мы отлично понимаем, что из-за пандемии существует такая категория граждан, что накопили долги и не могут рассчитаться сразу. Им мы предлагаем дополнительную возможность оформить рассрочку и получить к новому году сертификат на покупку товаров в одном из гипермаркетов федеральной сети.

Сотрдуники строго соблюдают рекомендации Роспотребнадзор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы уже активно пользуются новым офисом на Мирной.

- Мне нужна справка об отсутствие задолженности. Не стал разбираться, как получить эту услугу онлайн, увидел на квитанции схему расположения нового офиса и по дороге заехал, - делится впечатлениями Василий Понкратов. Необходимую справку он получил за считанные минуты. - Я живу в Кировском районе, это место хорошо знаю. Радует, что помещение больше, много окон обслуживания, значит, очередей не будет, а это в наше время очень важно. Я стараюсь не попадать в список должников, но, если возникнут форс-мажорные обстоятельства, думаю, что предотвратить неприятные последствия можно в энергокомпании, обратившись за консультацией в «Дни проверки долгов». Всегда можно найти общий язык, но надо идти разговаривать.