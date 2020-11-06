Нуждающимся начали выдавать лекарства: последние новости про коронавирус в Самарской области

Обеспеченность лекарствами сегодня один из самых актуальных вопросов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус забрал жизнь еще одного священника

Последние новости про коронавирус в Самарской области на 6 ноября 2020 года неутешительны. Заболеваемость растет и бьет все новые рекорды. За минувшие сутки в регионе было зафиксировано 189 новых случаев заражения COVID-19.

Больше всего новых пациентов с коронавирусом найдены в Самаре – 75 человек. На втором месте по приросту инфицированных – Сызрань с 20 новыми заболевшими, замыкает тройку антирейтинга Тольятти с 15 заболевшими. В других городах и регионах ситуация немногим лучше, но ни одного муниципалитете без заболевших в регионе уже давно не осталось.

В общей сложности число больных коронавирусом в регионе достигло 16890 человек

Высокими остаются и цифры смертности. За минувшие сутки смерть от коронавируса подтвердили у восьми пациентов. Все они, по сообщению оперштаба, старше 50 лет. Однако Самарская епархия сообщила о еще одной жертве COVID-19 – молодом священнике, 40-летнем клирике самарского храма в честь Святой Троицы протоиерея Тарасия Горбатенко.Как собщила епархия причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Общее число погибших от коронавируса жителей региона с начала пандемии достигло 304 человек. Выздоровели 86% пациентов – 14555 человек.

Пожилых и беременных - по домам

Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям региона и рассказал, что нуждающимся начали бесплатно выдавать лекарства от коронавируса. Глава региона рассказал, что поторопил минздрав: в регион уже поступила первая партия лекарств для выдачи, однако чиновники планировали дождаться, пока не получат весь объем, и только потом распределить его по медучреждениям. Губернатор поторопил минздрав, и первую партию медикаментов начала раздавать уже в четверг. В первую очередь лекарства полагаются пенсионерам и нуждающимся.

В Самарской области школьники с 6 по 11 класс не сядут за парты после окончания двухнедельных каникул. Их отправят на дистанционное обучение как минимум на неделю. А вот начальная школа и пятиклашки будут учиться в обычном режиме – власти сочли, что в столь юном возрасте вирус детям не страшен.

Сотрудники старше 65 лет в обязательном порядке переведены на удаленный режим работы. Власти также порекомендовали перевести на работу из дома беременных женщин.

В Самарской области запустили флешмоб по поддержке салонов, ресторанов, фитнес центров #наденьужеэтумаску. Организаторы флешмоба напоминают, что ношение маски – это необходимая мера и призывают самарцев не отказываться надевать маску при посещении ресторанов.

- Соблюдение простых правил поможет избежать закрытия заведений общепита и, что самое главное, сохранит здоровье друг друга, - отмечают организаторы.