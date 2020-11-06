«Мы должны уметь все!»: участковый из Самарской области претендует на звание лучшего в России

Народный участковый претендует на победу

На сайте «Комсомольской правды» продолжается голосование за «Народного участкового — 2020». Самарскую область представляет Александр Калинин из Богатовского района. Майор полиции уже девять лет работает участковым уполномоченным в отделении № 46 Межмуниципального отдела МВД России "Борский", а до этого еще столько же трудился в должности следователя. В полиции он служит уже больше 20 лет! Журналистам КП-Самара Александр рассказал о самых интересных историях из практики, надеждах на победу и своем жизненном кредо.

«Просили выгнать лису и летучую мышь»

Александр с детства мечтал работать в полиции. Рассказывает, что зачитывался книжками о Шерлоке Холмсе и хотел распутывать сложные загадки. Правда, сейчас работа участкового связана скорее не с детективными расследованиями, а с психологией. К участковому на селе идут со всеми проблемами: непонимание в семье, конфликты, домашнее насилие. И каждый ждет отклика, совета.

- На этой должности каждый день приходится с чем-то новым сталкиваться, глубоко изучать законы, консультироваться с товарищами. И это очень интересно. Чаще всего к нам обращаются с семейно-бытовыми конфликтами, которые – опять же в основном – возникают на почве распития алкогольных напитков. Мы обязательно ведем с каждым беседы, разбираемся в возникающих проблемах, чтобы помочь матерям. Женам или мужьям справиться с конфликтным членом семьи, - рассказывает Александр.

Впрочем, обращаются к участковому и по многим другим вопросам. Например, недавно просили из подъезда выгнать летучую мышь. А в другой раз обратились с жалобой на лису, которая шастает по селу.

- У нас участковый – это первый человек, к которому с вопросами спешат. И уже мы потом решаем, кого еще к решению проблемы привлечь, куда посоветовать обратиться. Но мне нравится, что нашу помощь ценят, - отмечает полицейский.

Александр Калинин признается, что любит свою работу

«Мыслями мы на работе круглосуточно»

Александр признается, что работа в его жизни занимает важнейшее место. Часто и на обед времени не остается. А еще участковый - всегда на посту!

- Как-то я за полночь возвращался с работы, ехал на своем автомобиле. Вдруг вижу, как навстречу мне одна машина другую на буксире везет. Присмотрелся – автомобиль знакомый, а за рулем никого нет. Да и знаю я, что хозяин авто в это время на работе или дома. Я развернулся и начал преследовать машины, вызвал на помощь опергруппу. И что выяснилось: житель Богатого, ранее судимый, решил похитить автомобиль. Прицепил его на буксир и повез. Но с рук ему это не сошло, - вспоминает наш герой. Кстати, за этот случай он получил поощрение от начальника ГУ МВД РФ по Самарской области.

В другой раз отличился Александр на выезде, в Самаре. Здесь он с коллегами дежурил на станции метро. Поступила оперативка: молодые люди украли вещи у пассажиров. Начал внимательно смотреть на окружающих и увидел парней, которые были подозрительно одеты. Оказалось, что это и есть воришки!

Сейчас за Александра Калинина можно проголосовать на сайте kp.ru в разделе «Народный участковый». Впрочем, сам полицейский не считает, что победа важнее всего остального.

- Для меня уже очень важно, что столько жителей Самарской области удостоили меня чести выступать на федеральном уровне. Значит, я все делаю правильно!