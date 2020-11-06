Конкурс "Поспешишь - людей насмешишь" в Самаре: как выиграть подарки

А как спешка помешала вам?
9 ноября стартует конкурс "Поспешишь - людей насмешишь" в Самаре, который проходит в рамках проекта «Понимай знаки однозначно». Главная его цель - напомнить о том, как важно спокойно и ответственно вести себя на дороге - пешком или за рулем.
Спешка - как утверждают и народные поговорки - не приводит ни к чему хорошему. Спешил на собеседование - надел носки вместо галстука, прибавил газ под пирогом в духовке - спалил десерт, побежал за трамваем - попал под машину. Знаете такие примеры никому не нужной спешки? Скорее делитесь ими в комментариях в наших социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассниках и выигрывайте призы в совместном конкурсе КП-Самара, Министерства транспорта и автомобильных дорог и областного ГИБДД при поддержке правительства Самарской области.
Как принять участие в конкурсе?
- Ищите пост под названием "Поспешишь людей насмешишь" в социальных сетях,
- Оставляйте комментарий со своей историей в каждом этапе
9-12 ноября, 14-16 ноября, 23-25 ноября, 30.11-2 декабря, 7-12 декабря.
- Ждите результатов работы жюри.
В каждом этапе будут выбраны победители.
Среди 5 победителей этапов выберут главных призеров.
Результаты финала будут опубликованы здесь.
Конкурс «Поспешишь - людей насмешишь» проводится в рамках социальной кампании «Однозначно».
Поехали! #ПонимайОднозначно