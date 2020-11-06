28днейбезнарушений: как принять участие в челлендже в Самаре и выиграть телефон

Водителей приглашают к участию в челлендже

Жителей областной столицы приглашают стать участниками челленджа #28днейбезнарушений в Самаре. Водители могут выиграть призы и подарки просто за ответственное поведение за рулем. Акцию в рамках проекта «Понимай знаки однозначно» проводит Комсомольская правда - Самара совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог региона, ОГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, при поддержке правительства Самарской области.

Быть первым - отличное стремление, но не за рулем. Для водителя главное качество - четкое знание правил и умение соблюдать скоростной режим. А вы понимаете знаки однозначно? Сейчас проверим. Хотите сформировать новую привычку, получить приятные подарки и экономить на штрафах? Присоединяйтесь к нашему челленджу.

Чтобы начать участвовать в нем, нужно

7, 8 или 9 ноября с 11 до 16.00 приехать на парковку ТЦ МегаСити, найти волонтеров и зарегистрироваться для участия в акции, записав начальные показания спидометра.

28 дней ездить без нарушений и проехать больше всего километров.

4,5 и 6 декабря вас снова будут ждать волонтеры на парковке ТЦ МегаСити. Здесь нужно будет зафиксировать конечный результат. А нарушения проверят сотрудники ГИБДД. Самый активный участник, допустивший меньше всего ошибок на дороге,

Также заработать +10 километров к пробегу можно, участвуя в дополнительных заданиях от КП-Самара и размещая фотографии. Задания будут появляться в социальных сетях КП-Самара. В каждом можно выложить одно фото в одной из соцсетей. Обязательно нужно ставить хештег #28днейбезнарушений.