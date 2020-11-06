Кто-то взял ластик и стирает мир: показываем будоражащие воображение фото утреннего тумана в Самаре

Люди уходят в туман Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Фотографии утреннего тумана в Самаре 5-6 ноября 2020 года можно с полным правом размещать в подборку кадров из зловещих триллеров. Густой и белый, как парное молоко,Э второй день туман окутывает весь город с самого утра. Синоптики предупреждали о таком погодном явлении и просили водителей быть осторожнее. Но все равно без ДТП не обошлось. В самом деле, ездить по дорогам, которые теряются в пелене, не так -то просто. Даже в пределах города видимость составляла около 500 метров. Смотришь вперед - а дорога уходит в никуда. Как будто кто-то взял ластик и начал удалять с картинки очертания нашего мира.

Густой туман скрыл город Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В социальных сетях появились множество фотографий. Низкое облачное серое небо сливается с воздухом и уже становится сложно определить, где верх и где низ. Особенно красивыми получались фотографии с высоток: из окна казалось, что Самары и вовсе больше нет.

Их окон многоэтажек картина открывается сюрреалистичная Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В самарском аэропорту из-за тумана были отложены некоторые рейсы, а также не все самолеты смогли приземлиться. Правда, это коснулось не каждого подряд вылета. Окончательное решение всегда принимает компания и экипаж.

Например, только в полночь вылетел рейс в Москву, который должен был отправиться в 18.35. Также в 23.07 прибыл самолет из Москвы, который должен был прилететь в 20.35. Сегодня последние задержанные рейсы вылетели только к полудню.

Зловещие картинки с туманом на Ново-Садовой. Фото: Павел Курятников

Самарцы же скорее радовались туману. Кроме водителей. ТАксист Дмитрий арассказал, что 5 ноября туман лежал с утра по всему городу, поэтому передвигаться было непросто - зато к Полевой он рассеивался.

Кстати, не обошлось и без паники. Многие жители решили, что туман - это ядовитый смог, и даже признавались что почувствовали неприятный привкус во рту.

Отличный кадр из современного триллера

Стоит отметить, что синоптики уже рассказывали: туман для Самарской области вполне обычное для переходных климатических зон явление. И в ближайшие дни нас может ждать повторение Сайлент Хилла по-самарски.

А вы видели туман? Делитесь фотографиями