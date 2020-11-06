Больничный для лиц старше 65 лет с 5 по 18 ноября на самоизоляции: как получить, кому положен

В Самаре объяснили, кто может получить больничный

В Фонде социального страхования жителям региона рассказали, кому положен больничный для работающих граждан старше 65 лет, которые ушли на самоизоляцию в период с 5 по 18 ноября, как его получить и не откажет ли в нем работодатель.

Как отметили специалисты, сам человек старше 65 лет - в том случае если работодатель не отправляет его на удаленную работу, предлагая рабочее место, вправе любым удобным ему способом уведомить работодателя о своем решении уйти на самоизоляцию и обратиться в больницу по телефону, чтобы открыть электронный больничный.

Право поступить так дает постановление губернатора об обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. При этом работодатели могут предоставить им возможность работать удаленно. Если же такой возможности нет, а человек волнуется за свое здоровье, или имеет хронические заболевания, то он может самостоятельно уйти на больничный.

Пособие по временной нетрудоспособности придет гражданам напрямую из средств ФСС.

При этом важно, что работники на период такой самоизоляции должны строго соблюдать карантинный режим и не покидать места пребывания. Иначе может наступить административная или уголовная ответственность.

Сроки самоизоляции для граждан старше 65 лет - с 6 по 18 ноября 2020 года.

Что должен сделать работодатель, если в штате есть сотрудники старше 65 лет

- проинформировать работников о необходимости соблюдать режим самоизоляции,

- проинформировать о возможности оформить больничный лист (по телефону),

- направить электронный реестр сведений о таких работниках с 5 ноября 2020 года в региональное отделение ФСС РФ.