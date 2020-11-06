В Самарской области уже во многих районах больше ста больных коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше ста заболевших с начала пандемии в 27 муниципалитетах, еще один на подходе. Составили подробную карту распространения коронавируса в Самарской области на 6 ноября 2020 года: ищите свой населенный пункт, чтобы понять, какая в нем ситуация.

С начала пандемии в регионе заболели 17078 человек. Выздоровели 14854 человека. Однако, в больницах по всему региону находятся более 5000 человек - у них не у всех подтвержден коронавирус, но ведь на койку с легкой пневмонией сейчас не кладут.

Однако данные по районам области есть только по результатам официальных тестов. Мы посмотрели эти цифры подробнее и готовы рассказать, где жить страшнее всего, а где от коронавируса защищаются чудом и добрым словом.

Больше всего заболевших, конечно же, в Самаре - 7555 человек, здесь среди каждой 1000 человек заразились 6,5 человека.

В Тольятти коэффициент заболеваемости меньше, всего 3,9, заразились здесь за все время 2770 человек.

997 человек заразились в Сызрани за все время, город идет на первый рекорд. Здесь коэффициент заболеваемости составляет 5,9.

В Новокуйбывшевске уже 625 заболевших - и это на 100 тыс жителей. Замыкает пятерку самых опасных мест региона Кинель - здесь 383 заболевших, заразился каждый 91-й житель.

В десятке кроме крупных городов и Волжского и Ставропольского районов - также Кинель-Черкасский район, который - увы - лидирует на протяжение долгого времени. Здесб 267 зараженных с начала пандемии. Еще 150 - в Отрадном. В районе коэффициент 7,6, в Отрадном - около тройки.

Также рекорды ставит Пестравский район, где уже 192 заразившихся. А вот самый безопасный район по-прежнему Алексеевский. Здесь за все время заболели только 30 человек. Может быть здесь уже открыли секрет вакцины?

Полную карту смотрите ниже.