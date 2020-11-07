Красноармейцы на Параде на площади Куйбышева

В министерстве обороны опубликовали важные исторические документы, посвященные подготовке и организации исторического парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве (ныне в Самаре).

Парад в Куйбышеве состоялся 7 ноября по приказу Маршала Советского Союза Клима Ворошилова. На то, чтобы подготовиться к Параду и сосредоточить все силы в Куйбышеве, понадобилось три дня. Для этого организовали связь, провели тренировочные полеты.

Документ о том, что объявлен парад

В обнародованных документах также содержится информация о том, кто из полков показал лучшие результаты. Это сводный полк СВ 1-й и 3-й Чкаловских авиашкол, полк СБ Энгельской авиашколы, полк СУ-2. Проведенному параду Ворошилов дал хорошую оценку. Среди недочетов - невыдержанные интервалы между самолетами в звеньях. А вот в полку 1 и 3 Чкаловских авиашкол левый ведомый отклонился влево и отстал.

На земле в параде на площади в Куйбышеве приняла участие 102-я Гвардейская стрелковая дивизия. Чтобы встать в строй в торжественный день военнослужащие за несколько дней проехали тысячи километров по железной дороге из Забайкальского края.

Оценки действий военнослужащих

- Товарищи Ворошилов и Калинин в своем выступлении отметили хорошую строевую выучку личного состава дивизии, и за это товарищ Ворошилов объявил дивизии благодарность. - говорится в документах. 8 ноября части дивизии здесь собрались на митинг на стадионе "Спартак". А затем здесь сказано: "по окончанию митинга части дивизии начали подготовку к дальнейшему следованию на фронт".

А затем дивизию отправили на фронт

Напомним, что 7 ноября 1941 года был проведен Парад в Куйбышеве, а также в Москве и в Воронеже. Из Куйбышева военные отправлялись сразу на фронт, а представители дипмиссий смотрели на шествие и на пролетающие в небе над площадью самолеты и писали донесения своему начальству, в которых сообщали, что Советский Союз оказался готов к войне.

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