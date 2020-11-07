Лидеры "Крыльев" настроены принести своей команде победу Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

7 ноября 2020 года состоится новое футбольное дерби Самарской области. Главный клуб региона «Крылья Советов» в 20 туре ФНЛ принимают «Акрон» из Тольятти. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию многообещающего поединка.

Игорь Осинькин сегодня не может рассчитывать на капитана Александра Гацкана, который пропускает игру из-за перебора желтых карточек. Также продолжают восстанавливаться Максим Канунников, Данила Смирнов, Раду Гынсарь и Сафаа Хади. Тем не менее, выбор у наставника хороший — все лидеры готовы выйти на поле. Болельщики «КС» традиционно ждут свершений от Антона Зиньковского и главного бомбардира лиги Ивана Сергеева. Зелено-бело-синие рассчитывают на победу, ведь в прошлые выходные они уступили в важнейшей битве с «Торпедо».

Коллектив из Автограда недавно сменил тренера — выводить клуб из опасной зоны теперь будет Игорь Пикущак. В минувший уикенд «Акрон» наконец-то набрал три очка, одолев «Текстильщик». Сейчас команда на 17 месте и явно настроена исправить ситуацию. Здорово смотрится Азнаур Герюгов, раззабивавшийся в последних играх. В хорошей форме и Артем Делькин, ранее выступавший за «Крылья», а затем огорчавший их будучи футболистом «Оренбурга». Интересно было бы у гостей в день Октябрьской революции увидеть на поле бразильца Маркса Ленина из «Фламенго», но пока он еще не может присоединиться к своим новым партнерам из-за юридических сложностей.

Соперники между собой играют впервые. Букмекеры однозначно за хозяев. На них коэффициент 1,16, тогда как на тольяттинцев — 17,00. На ничью — 7,40.

Рассудит «Крылья Советов» и «Акрон» Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток на «Самара Арене» он даст в 16:00 по местному времени (в 15:00 по московскому). Видео-трансляцию матча покажут в «Яндекс.Эфире».

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