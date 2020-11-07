Полуяхтов забил один из самых красивых голов матча Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в матче 20 тура ОЛИМП-ФНЛ принимали «Акрон» из Тольятти. Дерби на «Самара Арене» получилось интересным и богатым на события.

На первых минутах у хозяев выделялся Дмитрий Кабутов. После его прорыва в штрафную на 6 минуте судья Евгений Кукуляк указал на точку за игру рукой у защитника гостей. Реализовал пенальти Антон Зиньковский.

На 9 минуте Иван Сергеев, лучший бомбардир ФНЛ, в падении головой замкнул навес Кабутова. 2-0, дебютант тольяттинцев Юрий Нестеренко из «Ротора» был бессилен.

В ответной атаке Артем Делькин, раньше выступавший за «КС», мог отыграть один мяч, но с его ударом головой справился Иван Ломаев, занявший место в воротах «Крыльев».

На 12 минуте тольяттинцы остались в меньшинстве. Квеквескири сфолил на Сарвели, вырывавшемся на оперативный простор, и получил прямую красную от Кукуляка.

«Крылья» продолжили атаковать. Здорово прорывался к воротам Сарвели, но Нестеренко отразил его удар. «Акрон» уповал на контратаки, Ломаев и оборона «КС» действовали надежно.

На 31 минуте «КС» довели счет до разгромного. Снова ассист на счету Кабутова. Он забросил мяч в штрафную со своей правой бровки, и Владимир Полуяхтов, решивший помочь нападающим, красиво пробил головой примерно с одиннадцатиметровой отметки. 3-0!

Но вскоре коллектив Игоря Осинькина ждали неприятности. Сарвели получил травму, и его пришлось заменить на Голенкова уже на 37 минуте.

На 38 минуте Кабутов мог сделать хет-трик по голевым передачам, но после его навеса Сергеев промазал с убойной позиции. Сам Дмитрий бил с дальней дистанции через 2 минуты, но Нестеренко поймал мяч.

До перерыва Иван Сергеев промахнулся еще в одном выгодном моменте. Подопечные Игоря Пикущака никак не могли найти себя в передней зоне. На перерыв команды ушли при счете 3-0.

Во второй половине «Крылья» продолжили идти вперед. «Акрон» к чужой штрафной подбирался редко. Моментов практически не возникало ни у одних ворот.

Лишь на 63 минуте «КС» провели отличную контратаку. Голенков вышел один на один с Нестеренко, вратарь сумел отбить мяч. На добивании оказался Цыпченко, но с острого угла в створ у него попасть не получилось. Вскоре Егор Голенков имел еще один шанс — пробил мимо с опасной дистанции.

На 74 минуте «Акрон» остался вдевятером. Киреев сфолил на Голенкове и получил вторую желтую. «Крылья» сразу пошли забивать еще, но Нестеренко справился с опасными ударами Цыпченко и Шерстнева.

До финального свистка «КС» упустили еще пару возможностей и спокойно довели дело до победы. 3-0! Самарцы благодаря осечке «Торпедо» в матче с «Волгарем» поднимаются на третье место в таблице. Борьба за попадание в РПЛ продолжается!

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