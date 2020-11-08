Самарцам обещают привозить лекарства от COVID-19 на дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый рекорд, бесплатные лекарства, дистанционка на носу, за больничными очереди - какие еще важные последние новости про коронавирус в Самарской области на 7 ноября 2020 года вы могли пропустить, а они слишком интересны.

Опять рекорд: коронавирус в Самарской области, статистика

За последние сутки в регионе выявили 190 новых случаев коронавирусной инфекции. 75 из них в Самаре. 10 зараженных были в Пестравском районе. Всего с начала пандемии заразились 17 268 человек. 320 пациентов скончались, из них 10 только за последние сутки.

Выздоровели за все время 15 291 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 159 человек.

Как ранее заявлял министр здравоохранения в Самарской области более 5300 человек находятся на лечении в стационарах. Не у всех диагностирован коронавирус. У многих пневмония, но тесты наличие вируса не подтверждают.

Власти озабочены тем, чтобы организовать процесс лечения: губернатор проверяет наличие лекарств в аптеках, в поликлиники направляют ординаторов и студентов. Однако жители пока жалуются на недоработки - например, в твиттере минздрава пожаловались на очереди за больничными в поликлинике №13. С такими обращениями горожан призывают звонить на горячую линию или же обращаться в минздрав.

Зачем коронавирус лечат антибиотиками

Армен Бенян объяснил, зачем больным коронавирусом назначают антибиотик. В частности он уточнил, что азитромицин и гидроксихлорин, хоть и являются антбиотиком и противомалярийным препаратом, как показывает опыт оказывают противовирусное действие и поэтому включаются в схемы лечения.

Кому привезут бесплатные лекарства от коронавируса

В Самаре уже начали развозить по амбулаторным больным бесплатные лекарства от коронавируса. В минздраве отметили, что выдавать лекарства будут в соответствии с медицинскими показаниями и назначением лечащего врача.

Когда школьники вернутся за парты в Самарской области

Старшеклассники с 6 по 11 класс могут вернуться за парты уже 16 ноября. А вот ученики с 1 по 5 класс выйдут на учебу уже 9 ноября. Старшие классы будут учиться дистанционно. Если всплеска заболеваемости не произойдет, то школьников вернут в классы. Пока что длинные двухнедельные каникулы по словам экспертов помогли не переступить эпидемиологический порог.

А еще в Самарской области запустили флешмоб по поддержке салонов, ресторанов, фитнес центров #наденьужеэтумаску. Жителям напоминают, что эта мера просто необходима. Ведь соблюдая это требование безопасности, можно избежать закрытия заведений и новых ограничений.